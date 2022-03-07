Emaar Properties Commissions MYRO International’s Automated Painting Robot

منظمات غير حكومية ’مفوضية مرشدات الشارقة‘ تحتفي بـ ’أسبوع التشجير‘ تزامناً مع أسبوع التشجير السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة ضمن مبادرة "اغرس باختيارك"، سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في نشر...

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