The Odd Piece يدعو الضيوف لزيارة متجر ’Handcrafted Tales‘

يقع متجر The Odd Piece للمفروشات الفينتاج المميّزة في السركال أفنيو، ويجمع أربع علامات تُعنى بمفهوم "الموضة المتأنية" في متجر مؤقت يُقام قبل حلول شهر رمضان المبارك في 8 مارس 2022، ألا وهي Muzungu Sisters وSunflowers وNasiba Hafiz وSarah’s Bag.

سيضمّ المتجر المؤقت مجموعة من القطع الحرفيّة التي ستنقل العملاء في رحلة على بساط التقاليد والثقافة في المنطقة.

تركّز المجموعة الصيفية على شهر رمضان المبارك، وتدعو عشاق الموضة المراعية للمعايير الأخلاقية إلى الاحتفاء بتميّز الفن والحرف من خلال الالتزام بالتقاليد.

هذا وتقدّم كافة العلامات المشارِكة قطعاً مصنوعة يدوياً ومستقدمة من مصادر مستدامة للمساعدة على رفع الوعي بأهمية الموضة المتأنية المراعية للمعايير الأخلاقية.

على سبيل المثال، تستعدّ علامة Muzungu Sisters للمنتجات الفاخرة المستدامة والمصنوعة يدوياً، لعرض أحدث مجموعة حصرية لديها تم تصميمها بعناية للنساء وتشمل فساتين صيفية محتشمة أخاذة وبناطيل وبلوزات رائعة.

كما تفتخر علامة Sunflowers بقيادة تانيا سكاف، بكونها المحطة الشاملة للملابس والأكسسوارات الأنيقة، إذ تقدّم قفطانات وفساتين وتنانير مصنوعة يدوياً مع أطقم متناسقة للأم وابنتها.

من جهة أخرى، تحمل علامة Nasiba Hafiz اسم المصمّمة السعودية المبدعة نسيبة حافظ، وتضمّ تصاميم مبتكرة وأزياء رائعة من وحي الأفلام الموسيقية والمسرحيات والأفلام المصرية المفضّلة لدى المصممة.

تجسّد الألوان الحيوية لدى هذه العلامة أهم صيحات الموضة التي سادت في الخمسينيات والستّينيات والسبعينيات، وتضيف لمسة عشق للموضة إلى متجر The Odd Piece.

ستشكّل قطع Sarah’s Bag من سارة بيضون الإضافة المثالية إلى المتجر المؤقت فهي عبارة عن حقائب تجسّد رؤيتها المتمثلة في تمكين النساء من خلال الموضة. بدأت سارة رحلتها باستمداد الوحي من النساء المهمّشات في لبنان ممّن لجأن إلى الخياطة والتطريز والابتكار بهدف تحقيق الاستقلالية المالية. وقد أثبتت علامة Sarah's Bag أنّ القضيّة المحقّة لا تعني المساومة على التصميم الجميل، بل تشكّل مفخرة للنساء العصريات ولرحلة تمكينهنّ.

كما ستُطلق مؤسِّسة The Odd Piece، أروى حافظ بالتعاون مع نيلو يوسف مجموعة حصرية من مناديل المائدة ومفارش الأطباق المصنوعة يدوياً خصيصاً للمناسبة بهدف تجسيد روح التقاليد الممزوجة بالأناقة والرقيّ.

سيتم افتتاح المتجر المؤقت لجميع الزوّار في 8 مارس 2022 من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً في متجر The Odd Piece، السركال أفنيو.

المصدر: theqode