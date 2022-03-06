منصّة LEMONADE FASHION تطلق مجموعة جديدة بالتعاون مع ’نارين بيوتي‘

تعمل حركة Lemonade Fashion الصديقة للبيئة على تغيير عالم الموضة من خلال منصّتها الرقميّة، وقد أعلنت عن إطلاق مجموعة حصريّة جديدة بالتعاون مع مبتكرة المحتوى المقيمة في دبي نارين عمارة، المعروفة باسم نارين بيوتي.

تمّ إطلاق مجموعة Lemonade × Narin في 28 فبراير، في تجربة هي الأولى من نوعها لنارين، وستتوفّر حصرياً على منصّة Lemonade Fashion مع خدمة التوصيل إلى كافة أنحاء العالم.

تملك المؤثّرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمدوِّنة في مجال الموضة 23.5 مليون متابع على إنستجرام ويوتيوب وتيك توك معاً، ممّا يجعلها أحد أشهر مبتكري المحتوى المؤثّرين من الجيل الجديد.

تقدّم منصّة Lemonade Fashion منظومة مكرّسة لعالم الموضة تضفي من خلالها لمسة تميّز على تجربة التسوّق، مع باقة من الملابس والأحذية والأكسسوارات المختارة والمعدّلة والمصمّمة بعناية لتناسب مقاسات العملاء وقيمهم وتطلّعاتهم فيما تحافظ على البيئة أيضاً.

المصدر: theqode