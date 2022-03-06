HUGO BOSS تعيد هيكلة فريق الإدارة الإبداعيّة الخاصّ بها

بعد النجاح المبهر الذي حقّقته حملات الكشف عن هويّة علامتَي BOSS وHUGO الجديدة، وبعد إسدال الستار عن مجموعات مميّزة وقواعد جديدة للعلامة في يناير الماضي، تسعى HUGO BOSS إلى إعادة هيكلة فريق الإدارة الإبداعيّة الخاصّ بها.

تنحى مدير قسم الترويج لعلامة HUGO BOSS AG إنغو ويلتس عن منصبه في المجلس التنفيذي في 28 فبراير.

كان ويلتس عضواً في المجلس منذ عام 2016، وكان مسؤولاً في الفترة السابقة عن الإدارة الإبداعيّة للمجموعات ككلّ بما في ذلك عروض الأزياء.

علاوة على ذلك، تولّى إنغو مع فريقه مسؤولية إعادة هيكلة علامتَي BOSS وHUGO، في مهمّة انتهت بنجاح مبهر في شهر يناير الماضي. سيستمرّ ويلتس بالمشاركة في مشاريع الشركة وبالمساهمة في تصميم المجموعات حتّى نهاية شهر ديسمبر.

وفي هذا الصدد، علّق رئيس اللجنة المشرفة على شركة HUGO BOSS AG هيرمان فالديمير قائلاً:

"نودّ أن نتقدّم بجزيل الشكر من إنغو ويلتس على الالتزام الكبير الذي أبداه خلال عضويّته في مجلس إدارة HUGO BOSS في السنوات الماضية، إذ أنّه كان أحد أبرز المساهمين في عمليّة إعادة تنشيط العلامة."

بالتزامن مع هذا الخبر، يسرّ HUGO BOSS أن تعلن عن استلام نائب رئيس الإدارة الإبداعيّة للعلامة ماركو فالسيوني منصب المدير الإبداعيّ للعلامتَين المنضويتَين تحت لواء الشركة في 1 مارس، لينسّق عن كثب مع المصمّمين المسؤولين في العلامتَين المذكورتَين.

كان ماركو قد انضمّ إلى فريق عمل HUGO BOSS عام 2015، وسيعمل في منصبه الجديد تحت إشراف دانييل غريدر مباشرةً.

يتمتّع المدير الإبداعي الجديد بخبرة مستفيضة في عدد من المجالات المهنيّة، إذ أنّه كان عضواً في فريق إنتاج عرض أزياء BOSS الرجاليّة كما كان مسؤولاً عن التطبيق الإبداعي لتعاونات العلامة المختلفة وأبرزها BOSS × Russell Athletic، حيث شارك في قيادة عمليّة إنعاش العلامة. صمّم فالسيوني المجموعات بالتعاون مع علامة Russell Athletic بأسلوب يناسب الرجال والنساء على حدّ سواء، فدخل بذلك قلوب العملاء الشباب وأضفى لمسة تميّز على نظرة العلامة للقطع التي لا تُحدّ بجندر معيّن. علاوة على ذلك، تولّى ماركو تصميم أول مجموعة خاصّة بالعلامة من الرموز غير القابلة للاستبدال، وساهم في تصميم أولى مجموعات علامة BOSS الرقميّة بالكامل لما قبل خريف 2021، نظراً لشغفه الكبير بالعالم الرقمي. يركّز ماركو على تقديم محتوى متنوّع ويهتمّ بشكل خاص بالاستدامة، ويَعد بالكشف عن تعاونات ومشاريع جديدة تخدم هذه الأهداف في المستقبل القريب.

إضافةً إلى ذلك، سيعود أندريا كانيلوني للعمل مع علامة HUGO BOSS منذ الأوّل من مارس وسيشغل منصب المستشار الإبداعي فيها لمدّة سنة كاملة. كان كانيلوني قد تولّى العديد من المناصب الإبداعيّة في الشركة على مدى حوالي 10 سنوات، انتهت عام 2008، وكان مسؤولاً خلالها عن تطوير قسم الملابس الكاجوال في BOSS وإطلاق علامة BOSS Orange، لاسيّما التشكيلة النسائية، والعمل على تطويرها بعد ذلك لتبلغ أرقى المستويات، بالتزامن مع علامة BOSS Green. وبعد أن ترك منصبه في HUGO BOSS، عمل كانيلوني كرئيس لعلامة napapijri المنضوية تحت راية في VF Cooperation، حتّى عام 2020.

من جهته، يقول رئيس مجلس إدارة HUGO BOSS دانييل غريدر:

"أتطلّع قدماً للعمل مع ماركو فالسيوني وأندريا كانيلوني، إذ أنّ كليهما يتمتّع بأسلوبه الإبداعي الرائع وبخبرة مستفيضة في مجال تصميم الأزياء. يكمن هدفنا في أن نصبح العلامة التي يلجأ إليها الرجال والنساء لاختيار إطلالاتهم اليوميّة في جميع المناسبات، ونأمل أن نحاكي تطلّعات الشباب ليصبحوا أيضاً من محبّي العلامة؛ ولهذا أرى أنّ ماركو فالسيوني يشكّل الخيار الأفضل للإشراف على المجموعات التي سنصمّمها في المستقبل، إذ أنّه يفهم الموضة ويتمتّع بروح العصر الجديد فيدرك ماهيّة طموحات الأجيال المستقبليّة. أمّا خبرة أندريا كانيلوني فستساهم إلى أقصى الحدود في تسجيل عودة مدوّية لقطعنا الكاجوال وأزيائنا الرياضيّة في السنوات المقبلة."

المصدر: theqode