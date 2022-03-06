بيرلوتي تطلق حملة LIVE ICONIC

قد يُحدث ضجّة في بعض الأيام، أو يفضّل العفوية والمغامرة في أيّام أخرى، قد تتحوّل أناقته المتميّزة إلى ستايل غير رسمي من دون سابق إنذار، إذ قد يمضي ساعات طويلة يلمّع فيها حذاءه، ليخلعه بعدها ويرميه من دون التركيز على ترتيبه في المساء، أو حتّى بدون أن يتعب نفسه بفكّ أشرطته.

من الممكن أن تكون طبيعته لامبالية لكنّه يتّخذ الأناقة هدفاً له في الحياة، أو قد يكون أنيقاً بطبيعته ويمرّ بلحظات من عدم المبالاة.

لا يضع رجل بيرلوتي حدوداً للامبالاة بحسب دقّة عقدة أشرطة حذائه أو طريقة طيّه لمنديل جيبه، إذ يعتبرها أسلوب حياة مسترخٍ للغاية يجمع بين الإطلالات الكاجوال والمبتكرة بدون تكلّف، بحسب تعريف الكاتب كاستيليوني لهذه الكلمة.

تسلّط العلامة الضوء على هذه الروح المفعمة بالحياة من خلال شعارها الجديد Live Iconic بحيث تناشد الرجال للاستمتاع بحياتهم إلى أقصى الدرجات فيمرحون ويلعبون ويجرّبون أموراً جديدة (ومن وقتٍ لآخر... قد يفشلون)!

كن جريئاً، لا تتردّد في الغوص إلى العمق، فكّر بدقّة وناقض أفكارك، تحلّ بالإبداع وكن مقداماً... ارتد ملابسك الأنيقة، ثم اخلعها وارتديها مجدّداً بأسلوب آخر، بحسب تقلّبات مزاجك.

يُعتبر مارسيلو ماستروياني وآندي وارهول اثنين من أبرز العملاء لدى بيرلوتي، وقد دمغا اللامبالاة بطابعهما الشخصي وعاشا حياةً ولا أروع، فجسّدا حملة العلامة وشعارها الجديدَين بأفضل الطرق.

عاش أوّلهما حياته كممثل شهير في روما فيما كان الآخر فناناً ثوريّاً ذاع صيته في نيويورك، لكنّ كلاهما أدخل تعديلات على مهنتيهما وغيّر رأي جمهوره بالموضة، وبطبيعة الحال، كانا يرتديان أحذية من دار بيرلوتي. تأثّر ماستروياني ووارهول بالتقنيات الدقيقة التي يستخدمها حرفيّو العلامة في التعامل مع الجلد إضافةً إلى التصاميم المبتكرة التي ينتجونها مع هذه الدار ذات الرؤية الفنيّة الرائدة.

وفي هذا الصدد، يقول الرئيس التنفيذي للدار أنطوان آرنو:



"ارتقى ماستروياني ووارهول إلى أسمى درجات الأناقة الكلاسيكيّة الفريدة التي لا يبليها كرّ الأيّام، والتي تعدّ أساس عمل دارنا. حان الوقت لتعيد بيرلوتي تأكيد هويّتها الخاصّة والمميّزة بكلّ فخر، والتي رسّختها مرّةً تلو الأخرى عند تصميم قطع ولا أروع لعملائها الذين سيخلّد التاريخ أسماءهم."

تتلازم هذه الحملة مع شخصيّتي هذَين الفنانَين، وتسلّط الضوء على تصاميم بيرلوتي المتميّزة، وأهمّها حذاء Alessandro الشهير بكعب ورباط من تصميم مبتكر العلامة أليساندرو بيرلوتي، وحذاء Andy المميّز من دون رباط والذي ابتكرته أولغا بيرلوتي خصيصاً لآندي وارهول، وPlaytime أول سنيكرز يعلو الكاحل.

ولا ننسى تصاميم الحقائب الأسطورية وأهمّها Un Jour، وDeux Jours، وJour Off، وToujours. أخيراً وليس آخراً، نذكر حقيبة السفر Formula 1005 الشهيرة لدى الدار والمصمّمة بقماش كانفا SIGNATURE.

سيتمّ إطلاق حملة بيرلوتي الجديدة في مارس 2022.

المصدر: theqode