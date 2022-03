نقدم لكم مجموعة عطور CHOICE من The Body Shop عطور بطابع خاص

أنت حرة في اختياراتك. اختيارك هو قوتك. قوتك في اختيار شخصيتك الخاصة. مبتهجة. جامحة. مليئة بالحيوية. متمردة. توجد العديد من الشخصيات بداخل كل منا! نقدم لك الآن مجموعة العطور الأخيرة من The Body Shop. ابدئي بخمسة أنواع ماء تواليت ستمنحك فرصة التعبير عن شخصيتك بطريقتك الفريدة. تعيد مجموعة عطور The Body Shop الجديدة تقديم عطور أيقونية من مجموعات العطور الأكثر مبيعاً Voyage وScents of Life. تأتي المجموعة الجديدة والمحسنة بشكل جميل، وتشكيلة أوسع وعبوات أكثر استدامة.

ما هو أفضل ما فيها؟

5 عطور لكل منها طابعها الخاص: متألقة. مبتهجة. جامحة. مليئة بالحيوية. متمردة. توجد العديد من الشخصيات بداخل كل منا. احتضني اختلاف شخصيتك مع خمس اختيارات من العطور. تعطري بها لتعبري عن شخصيتك الفريدة.

نباتية معتمدة: كل تركيبة من تركيبات المنتجات معتمدة من The Vegan Society، المعيار الذهبي في شهادات المنتجات النباتية.

تصميم سهل التدوير: الآن مصنوعة باستخدام زجاج معاد التدوير مع غطاء من الألومنيوم. أعد تدوير الاثنين لتظهر حبك للكوكب.

ماذا ستختارين؟

أزهار التوت المتألقة GLOWING CHERRY BLOSSOM: عبري عن جانبك المبتهج مع Glowing Cherry Blossom. Japanese Cherry Blossom عطر The Body Shop الأكثر مبيعاً يظهر الآن بشكل جديد، بنفس العطر الرقيق. هذا العطر النباتي المصنوع من مكونات طبيعة الأصل بنسبة 92% يجعل شخصيتك تغني مع العبير المبهج الوردي لزهور التوت اليابانية، وزهرة الأوسمانثوس وخشب الصندل.

الفراولة المبتهجة BLISSFUL STRAWBERRY: عبري عن الصفاء الموجود بداخلك مع ماء تواليت 50 مل Blissful Strawberry من The Body Shop. هذا العطر المهدئ النباتي المعتمد يجعل شخصيتك تشرق مع العبير الحلو، الفاكهي، الناضر للفراولة، والفاونيا والمسك.

الياسمين الجامح: حرري الجانب المغامر الذي لا يخاف من شخصيتك مع ماء تواليت 50 مل Wild Jasmine من The Body Shop. عطره الأكثر مبيعاً Indian Night Jasmine بشكل جديد، مبهج ونفس العطر الرائع. هذا العطر النباتي المصنوع من مكونات طبيعية الأصل بنسبة 91% يجعلك جامحة حرة مع العبير الوردي، الحساس، الكريمي للياسمين الهندي، وورق البنفسج والسوسن الأبيض.

البرغموت المليء بالحيوية: أطلقي شخصيتك الجريئة المتألقة والمشرقة مع بخات قليلة من ماء تواليت 50 مل Vibrant Bergamot من The Body Shop، جزء من مجموعة عطور Choice. العطر النباتي الرقيق المصنوع من مكونات طبيعية الأصل بنسبة 87% ينعشك بالعبير المنعش، الفاكهي، الليموني للبرغموت، والماغنوليا وزنبق الوادي.

الزهرة المتمردة REBEL ROSEBUD: احتضني الجانب المتمرد من شخصيتك وعبري عنه مع ماء تواليت Rebel Rosebud 50 مل من The Body Shop. خيار جديد من عطر Red Fixation الأكثر مبيعاً. ولا تقلقي، مازال بنفس الرائحة الرائعة، الآن بثلاثة أشكال جديدة. تطلق المجموعة الجديدة العنان لتمردك مع العبير الدافئ، المندفع، الناعم للورد، والزعفران والعنبر.

"نفتخر بالشراكة القائمة بين مجموعة كمال عثمان جمجوم و"ذي بودي شوب" منذ 33 عاماً، والتي نتشارك وإياهم أهدافاً محددة تتمثل بخلق عالماً أكثر عدلاً وجمالاً وذلك من خلال تطبيق مفهوم المتجر المستدام الجديد، واستخدام مكونات Community Trade، والعبوات التي يمكن تدويرها بنسبة 100٪ والمكونات الطبيعية الخالية من القسوة الحاصلة على شهادة نباتية. نملك حالياً 52 متجر خاص للعلامة التجارية "ذي بودي شوب" في الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى التوسع بهذه العلامة المبنية على أهداف لنتقارب والمجتمعات في مختلف الامارات، حيث نسعى دائماً إلى تقديم منتجات ذات تجربة حسية بأسعار في متناول الجميع مع خدمة عملاء استثنائية "، قال رمزي العمراني، مدير العلامة التجارية لدى "ذي بودي شوب" في غرب السعودية والإمارات والمغرب.

مجموعة CHOICE الجديدة متاحة الآن في محلات The Body Shop في أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول التعاون الخليجي.



المصدر: tishtash