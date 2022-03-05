علامة ڤيكتوريا سيكريت تكشف النقاب عن مجموعة Love Cloud

تكشف علامة ڤيكتوريا سيكريت النقاب عن مجموعتها الجديدة Love Cloud التي تحتضن باقة من حمّالات الصدر والسراويل الداخلية المصمّمة خصيصاً لتوفير الراحة على مدار اليوم. تطلق العلامة حملتها الأولى من نوعها لتستعرض فيها مجموعة من القطع تألّقت بها ثماني عشرة امرأة ديناميكية، لتعزّز بالتالي التزامها بالترحيب والاحتفاء بجميع النساء على حدٍّ سواء.

ويُعدّ إطلاق هذه المجموعة بمثابة خطوة جديدة في مسار تحقيق رؤية ڤيكتوريا سيكريت الجديدة التي تصبّ اهتمامها الأكبر على دعم النساء بشكل دائم. شارك عددٌ من النساء الملهمات في هذه الحملة بمن فيهنّ:

• أدوت أكيش، عارضة أزياء

• سيليلو مايلز، امرأة إطفاء للأحراج في قبيلة نيز بيرس

• ديفين غارسيا، عارضة أزياء

• جيا كيلسي، مستشارة تصميم وعارضة أزياء

• هايلي بيبر، عارضة أزياء

• إيمان همام، عارضة أزياء

• جايلين ماثيوز، مسعفة ومتخصصة في تمارين البيلاتس

• جيل كورتليف، عارضة أزياء

• ماريان إليزابيث، مبدعة/فنانة متعددة التخصصات

• ميريام بلانكو، ممثّلة/عارضة أزياء

• بالوما إليسير، عارضة أزياء

• سابينا كارلسون، عارضة أزياء

• شالوم هارلو، عارضة أزياء

• صوفيا جيرو، عارضة أزياء

• سيلفيا باكلر، مصممة أكسسوارات

• تايلور هيل، عارضة أزياء

• فالنتينا سامبايو، عارضة أزياء

• ياسين نداو، منسّقة إنتاج

في هذا السياق، قالت جايني شافر، مديرة التصميم لدى علامة ڤيكتوريا سيكريت لملابس اللانجري: "بعد أن استمعنا إلى الاحتياجات الحقيقية لعميلاتنا واستقينا الإلهام منها، ابتكرنا مجموعة Love Cloud التي تحتضن قطعاً توفّر الراحة الفائقة من دون المساومة على الطابع العملي أو التصاميم الجذابة. ومع هذه التشكيلة الجديدة، تقدّم العلامة باقة من حمّالات الصدر والسراويل الداخلية عالية الجودة التي تتلاءم مع حاجات المرأة اليومية، وذلك في إطار جهودنا المستمرّة لتطوير منتجات تدعم المرأة في مسيرتها وحياتها اليومية."

وفي السياق نفسه، أضاف راوول مارتينيز، رئيس قسم الإدارة الإبداعية لعلامة ڤيكتوريا سيكريت قائلاً: "تُعدّ مجموعة Love Cloud خطوة مهمة في تطوّر العلامة. وتُعتبر هذه الحملة بمثابة جزء رئيسي من المعيار الجديد الذي تسعى علامة ڤيكتوريا سيكريت إلى إرسائه، بدءاً من النساء المذهلات اللواتي ساهمن في ابتكار المجموعة، وصولاً إلى الروح الشاملة التي وحّدت فريق العمل في موقع التصوير."

تضع مجموعة Love Cloud معياراً جديداً لمفهوم الراحة الفاخرة فزوّدت القطع ببطانة خفيفة وصنعتها من أقمشة فائقة النعومة. استقت المجموعة وحيها من خفّة الغيوم وتمتاز قطعها بتكنولوجيا تنعيم تمنح المرأة مظهراً أنيقاً كما تمّ تزويدها بأشرطة كتف قابلة للتعديل لتتمتّع العميلة بالراحة والمرونة طوال اليوم. تتوفّر حمالات الصدر بستّ قصات ألا وهي حمالة صدر منعّمة بتغطية متوسطة (ديمي)، حمّالة صدر بقبة عميقة مزوّدة بحشوة جزئية، حمالة صدر بوش آب بقبة عميقة، حمالة صدر لاونج منعّمة بقبة مستقيمة، حمالة صدر ديمي مغلقة من الأمام وبوصلة خلفية من الدانتيل، وحمالة صدر رياضية، ويتمّ تنسيقها مع ثلاثة سراويل داخلية يأتي اثنان منها بقصة قابلة للتعديل بالكامل بحيث تعدّ الأولى من نوعها لدى العلامة. صُمّمت مجموعة Love Cloud لتشكّل قطعاً أساسية فاخرة تساعد المرأة على التنعّم بالراحة في حياتها اليومية.

تبدأ الأسعار:

لحمالات الصدر من: 200 درهم إماراتي / 22.5 دينار بحريني / 56 دينار أردني / 225 ريال سعودي / 17 دينار كويتي / 25 ريال عماني / 200 ريال قطري

للسراويل الداخلية من: 75 درهم إماراتي / 10 دينار بحريني / 18 دينار أردني / 100 ريال سعودي / 7 دينار كويتي / 7.5 ريال عماني / 75 ريال قطري

وتتوفّر بالقياسات 32B-38DDD: XS-XL.

ستتوفّر مجموعة Love Cloud في متاجر العلامة في جميع أنحاء الدولة وعلى الإنترنت ابتداءً من الثلاثاء 15 مارس.



المصدر: theqode