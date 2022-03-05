Massimo Dutti ترفع الستار عن مجموعتها الجديدة Dubai Experience

تطلق Massimo Dutti الإصدار الثاني من مجموعتها "Dubai Experience" بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 التي تجري على قدم وساق. تمّ ابتكار التشكيلتَين حصرياً لدبي، وتحتضنان قطعاً فضفاضة ومتعدّدة الاستخدامات تتميّز بلمسة فريدة لتشكّل القطع المثالية لكافّة المناسبات، فيما تتغنى بقصّات كلاسيكية وبمواد عالية الجودة لتناسب المواسم كافة.
تم تصميم تشكيلة الملابس النسائية محدودة الإصدار خصيصاً للمرأة العصرية والراقية التي ينعكس في ملامحها جمال غروب الشمس والطبيعة الأخاذة في الشرق الأوسط. تجسّد هذه المجموعة الأناقة المُتقنة التي تتجلّى في القصّات الفضفاضة والأقمشة الشفافة عالية الجودة، لتتألقي بأزياء مريحة يحلو ارتداؤها من الفجر إلى النجر. تضمّ المجموعة باقة واسعة من القطع المثالية لهذا الموسم بما في ذلك البدلات المستوحاة من الثمانينيات مع سراويل بلازو وكاميسولات مصنوعة من الساتان ومزينة بنقشات الأزهار.
يتجسّد جوهر علامة Massimo Dutti في هذه المجموعة الحصرية، لتؤكّد مكانتها بصفتها علامة لا تقتصر مهمتها على طرح مجموعات تراعي متطلبات أسواق محددة، لا بل تتطلّع إلى ما هو أبعد من ذلك! ابتكرت العلامة أيضاً فلتر حصري لهذه الحملة ويمكن استخدامه عبر انستجرام ومن خلال رمز الاستجابة السريعة.
المصدر: theqode
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