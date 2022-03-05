علامة كيفي للأزياء المحتشمة تعلن دخول الأسواق العمانية

تتميز كيفي بأنها علامة عصرية فريدة تختص بالأزياء المحتشمة التي تقدمها للسيدات كي يتميزنّ بأناقتهنّ في كل يوم. تركز العلامة بشكل أساسي على إبراز شخصية المرأة فيما تتألق بإطلالة محتشمة جميلة، وبدأت منصتها الإلكترونية العمل في سلطنة عُمان اعتباراً من 20 فبراير 2022 لتقدم للسيدات في السلطنة مجموعة رائعة من الملابس والقطع الأنيقة، مثل العباءات والقفاطين والفساتين والبلوزات والبنطلونات والتنورات.

تأسست كيفي عام 2020 تستهدف السيدات اللاتي يرغبن بإبراز الجمال بجرأة وتفرّد دون الابتعاد عن الجذور الثقافية والدينية. وتقدم العلامة تجربة مبتكرة في التسوق الإلكتروني للسيدات في سلطنة عُمان، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات لابتكار تجربة فريدة للغاية.

وتضم أولى مجموعات كيفي في عمان كلاً من Understated Finesse المستوحاة من جاذبية التسعينيات، ومجموعة 70s Sunbaked الأنيقة المستوحاة من ألوان وخطوط السبعينات وموديلاتها. وتظهر لمسات كيفي المميزة والفريدة من خلال إضافة عناصر كلاسيكية على القطع البسيطة والأنيقة لتكون خياراً مثالياً للاستخدام اليومي.

تتمحور براعة التصميم والبساطة في تشكيلة أندر ستايتد فيناس مع التركيز على أنها قطع أساسية في خزانة الملابس، كونها مناسبة لمختلف المناسبات. حيث تنتهج كيفي تصاميماً تواكب صيحات الموضة وتناسب جميع الأذواق وتقدم تشكيلات عريقة تدوم لفترة طويلة وتتميز براحتها وسهولة ارتداؤها وجودتها، لتمنح السيدات إمكانية اختيار هذه القطع وارتداؤها في العديد من المناسبات.

تضم المجموعة جاكيت جميل بصفين من الأزرار باللون الأخضر الزيتوني، وهو عبارة عن سترة نسائية متوسطة الطول مصممة خصيصاً مع ياقة على شكل طية تمتد لجهة الصدر، وقصة مريحة لمنطقة الأكتاف، ما يمنح مظهراً جذاباً وعصرياً. صُمم الجاكيت بطريقة رائعة، خالية من الحواف والقطع القماشية الثانوية، مما يجعله الخيار الأنيق للاستخدام غير الرسمي، ويمكن ارتداؤه ليلاً ونهاراً.

يُعد هذا الجاكيت الخيار المثالي لترتديه مع بنطال عالي الخصر باللون الأخضر الزيتوني، وبقصة مستقيمة غاية في الراحة. تتجانس القطعتان مع بعضهما لتبدوان وكأنهما طقم متكامل، ويمكن بالطبع ارتداؤهما بشكل منفصل. تتميز الجاكيت والبنطال بقماشهما المصنوع من مواد خام منتقاة بعناية، لتبدو الإطلالة في غاية الأناقة والترتيب في كل مكان وزمان.

كما تتضمن المجموعة فستاناً متوسط الطول مزيناً بالأزرار بالكامل من الأمام ليجسّد صيحات التسعينات بأبهى صورها، بدءاً من التصميم الذي يغطي الكتف والكاحل، وانتهاءً باللون الزيتوني المميز ذو القصة الكلاسيكية، وبلمسة عصرية تتمثل بوضع قطعة القماش المحيطة بالعنق، كما يتميز الفستان بقماشه الناعم وخفيف الوزن، وبتصميم متناسق يمتد من العنق حتى القدمين، ويغطي الذراعين بطريقة رائعة تضيق عند أسوار المعصم.

ويتميز القفطان متوسط الطول بقصة مميزة وبلون برونزي جميل، ما يجعل منه قطعة فريدة. ياقة القفطان بتصميمها الفريد من نوعه، تضفي جمالاً وإطلالة أنثوية رائعة. يُثبت من الأعلى ويتدفق إلى الأسفل، متدرجاً حتى الكاحل، ما يوفر جمال وأناقة لا حدود لهما. يعد القفطان قطعة مثالية بالنسبة للسيدات من عشاق هذا اللون، ليمثل تحفة تزين خزانة ملابسك. يندرج القفطان ضمن قائمة الملابس المحتشمة بأكمامه الطويلة التي تجسد مفهوم العباية.

أما مجموعة 70s Sunbaked فهي مستوحاة من ألوان وخطوط السبعينات وموديلاتها، لتقدم مزيجاً فريداً من القطع بنقشات وألوان مائية وعبارات مرحة. وتضفي الأقمشة المميزة لمسة من الفخامة إلى المجموعة التي تتمتع بألوان مبهرة كالوردي والكريمي والأزرق الداكن والنحاسي والأزرق البحري وغيرها الكثير.

ومن أبرز قطع مجموعة 70s Sunbaked عباءة هوت مانتو باللون العنابي الجميل، وهي مثالية لقضاء وقت ممتع في الشمس، وقفطان كيفي باللون الأخضر الحيوي الذي يتميز بقصّة انسيابية من الأعلى على طوله المتوسط، وتونيك "دريمز أوف سفاري" بنقشة كيفي المميزة والمستوحاة من رسومات الفحم لمغامرة سفاري صيفية مميزة، أو فستان "بوهيميان فانتاسي" باللون الذهبي الفاتح والذي يمتاز بخصر مميز مستلهم من حقبة السبعينات، والعديد من القطع الملهمة الأخرى.

وترحب منصة كيفي الجديدة للتسوق الإلكتروني بالسيدات ليستكشفن مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة، ومنها العباءات والقفاطين والفساتين والبلوزات والقمصان والجمبسوت والبنطلونات والسترات والتنورات التي صممت جميعها من قبل الفريق الإبداعي لدى العلامة، والمختص بابتكار قطع تساعد السيدات على ارتداء الأزياء التي تناسب ذوقهنّ ليظهرن بأجمل إطلالة.

وفي تعليقه على انطلاق العلامة في عُمان قال فريق كيفي: "يسعدنا إطلاق منصتنا التجارية في سلطنة عُمان لنقدم للسيدات تشكيلة واسعة من الأزياء المحتشمة والأنيقة من علامتنا التي تجسّد مفاهيم الحرية والأناقة والشخصية المتفردة والقيمة الحقيقية."

"كثيراً ما تمتنع السيدات عن طلب قطع من الملابس ذات المواصفات الخاصة نظرً ًللفكرة السائدة بارتفاع أسعارها، ولكننا في كيفي نقدم منصة مميزة للأزياء المبتكرة التي تسمح للسيدات باختيار مواصفات الملابس وفقاً لما يناسبهنّ وبأسعار معقولة للغاية"

وفي ظل التنافس الكبير في سوق الملابس، تمنح كيفي الأولوية للسيدة الأنيقة العصرية التي ترغب بارتداء قطعة فريدة ومحتشمة تعكس ذوقها وشخصيتها من خلال توفير قطع مبتكرة وحصرية ذات أسعار في متناول الجميع.

تقدم كيفي تشكيلتها في عُمان عبر الموقع الرسمي للعلامة وستتوفر لجميع المقيمين في السلطنة. وبهذا تمكّن العلامة جميع السيدات من التألق بأسلوبهنّ الخاص وبأسعار مناسبة تتراوح بين 10 – 99 ريال عماني.



المصدر: sevenmedia