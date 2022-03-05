دليل Zippy لتعليم الأطفال كيفية ارتداء ملابسهم بمفردهم

تكمن الخطوة الأولى في إعطاء الأطفال حرية الاختيار عند شراء ملابسهم. وتنصح علامة Zippy بأخذ آراء الأطفال خلال رحلة التسوق وتعريفهم بتصاميم الملابس المناسبة لمختلف حالات الطقس وتنسيقاتها المتوافقة. ولا بأس من أن يتعلموا الأساسيات تدريجيا،ً مثل تنسيق سراويل الجينز مع القمصان والأحذية الرياضية أو كنزات الهودي مع السراويل الرياضية، لمساعدتهم على فهم القواعد الأساسية في تنسيق الملابس.

ورغم ما يترتب على هذه الطريقة من فوضى محتملة، إلا أنها خطوة مهمة في عملية التعلم. لذا، يُنصح الأهالي بعدم إحباط محاولات الصغار لتنسيق الملابس، بل يُفضل تعديلها وتقديم التوجيه المناسب لهم.

كما تنصح علامة Zippy الآباء والأمهات بتنسيق خيارين مختلفين من الملابس وعرضهما أمام الصغار، لمساعدتهم على تصور الإطلالات النهائية واختيار المفضلة لديهم بينها.

ومهما بلغ عدد المحاولات اللازمة للتعلم، من المؤكد أن صغارنا سيجدون متعة في خوض التجربة وتحمّل المسؤولية.



المصدر: atteline