Just B Cosmetics تكسر حواجز صناعة مستحضرات التجميل

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة سنوياً منذ أوائل القرن العشرين لتكريم النساء وإنجازاتهن في جميع مناحي الحياة. وبهدف الدعوة إلى عالم خالٍ من التحيز والقوالب النمطية والتمييز، فإن اليوم العالمي للمرأة لهذا العام يحمل عنوان "نبذ التحيز".

يتجسد هذا المفهوم في علامة Just B Cosmetics المميزة التي أُنشئت علي يديّ صديقتين عزيزتين هما بينا ومديحة لكسر الحواجز في صناعة مستحضرات التجميل من خلال إطلاق منتجات تحتفي بجمال درجات لون البشرة السمراء وتُمكّن نساء جنوب آسيا.

أهملت صناعة التجميل لسنوات عديدة درجات لون البشرة الداكنة لذا اضطرت صاحبات البشرة السمراء لاستخدام منتجات لا تناسبهن والتأقلم مع ما يوفره السوق فقط.

بعد إدراك هذه الفجوة في سوق مستحضرات التجميل، تعاونت فنانة التجميل بينا خان مع صديقتها مديحة تشان، ذات الخبرة في المجال الهندسي بشركة Google، لإنتاج مستحضرات Just B التي تقدم منتجات عالية الجودة قابلة للتخصيص وصديقة للبيئة تناسب جميع درجات لون البشرة بما فيها السمراء.

دخلت Just B Cosmetics سوق مستحضرات التجميل بمنتجها الأول Lip Spectrum وهو أحمر شفاه مزدوج الأطراف، يأتي كل قلم بطبقتين ولونين يمكن مزجهما معاً بأكثر من طريقة للحصول على مظهر مثالي.

يتوفر أحمر الشفاه الجديد بخمس مجموعات من الألوان وعشر درجات رائعة تم إعدادها لتناسب درجات لون بشرة نساء جنوب آسيا.

وقد صرّحت مديحة تشان، الشريك المؤسس لعلامة Just B، قائلة: "عندما ظهرت Just B في السوق، أدركنا أنه لم يكن هناك العديد من العلامات التي تقدم مستحضرات تجميل تخاطب احتياجات نساء جنوب آسيا، مما يجعل صاحبات البشرة السمراء يشعرن بالإهمال من قِبل صناعة مستحضرات التجميل".



استطاعت علامة Just B أن تُحوّل رؤيتها إلى حقيقة وتساعد النساء على الشعور بالارتياح تجاه أنفسهن مهما كان لون بشرتهن، ويشهد على ذلك قاعدة عميلات العلامة التي تتزايد بشكل سريع. إن Just B بالتأكيد تترك بصمتها في دعم جميع أشكال الجمال مع التركيز بشكل خاص على جمال البشرة السمراء التي كان قد تم تجاهلها بشكل كبير في الفترات الماضية.

وتقول بينا خان التي صممت تركيبة أحمر الشفاه:

"بصفتي فنانة تجميل، لاحظت أن العديد من عميلاتي واجهن تحدي العثور على درجة أحمر شفاه مناسبة لبشرتهن، كما واجهت أنا نفس المشكلة. من خلال إطلاق منتجاتJust B، نهدف إلى مساعدة نساء جنوب آسيا على الشعور بالراحة والثقة بالنفس والاحتفاء بالجمال الفريد لبشرتهن. نسعى لكسر دائرة التحيز في صناعة مستحضرات التجميل".

منتجات Just B Cosmetics متاحة حالياً في الولايات المتحدة وباكستان، كما تم إطلاق العلامة في سوق الإمارات في ديسمبر 2021 ومن المقرر أن يتم إطلاقها في المملكة المتحدة خلال ربع السنة الجاري.

المصدر: popcomms