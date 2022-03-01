لأول مرة في المنطقة ’ڨاتيكا‘ تقدم التغذية الزيتية في شامبو الشعر

كشفت "ڨاتيكا" عن شامبو الزيت الجديد الذي غيّر الفكرة عن تغذية الشعر والعناية به بمكونات فريدة ومميزة مثل الأفوكادو والكركديه وزبدة الشيا، محدثةً بذلك صيحة جديدة في مجال العناية بالشعر.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم للمنتجات المصنعة واستخدام أجهزة تسريح الشعر، إلى جانب تقلبات الطقس، إلى تساقط الشعر. في حين أن تدليك الرأس بالزيت والتخلص من التوتر هو جزء لا يتجزأ من نظام العناية بالشعر، ونادراً ما تتيح أنماط الحياة الحديثة الفرصة للعناية المكثفة بالشعر.

إن شامبو الزيت من "ڨاتيكا" بالزيوت الطبيعية يجدد صحة الشعر وحيويته، موفراً بذلك علاج صحي يضمن تغذية مضاعفة ويوفر الوقت.

حيث قمنا باستخدام خيرات الأفوكادو في شامبو الزيت للتخلص من السموم، والكركديه لتقوية الشعر، وزبدة الشيا لترطيب فروة الرأس، تأكيداً على أهمية استخدام الزيوت في روتين العناية بالشعر.

إن هذه المكونات الرائعة لا تنظف شعرك فحسب، بل تغذيه من الجذور إلى الأطراف مما يجعلها حلاً شاملاً لجميع احتياجات العناية بالشعر، وينتج عن استخدام تلك المكونات شعر ناعم ولامع وصحي، كما أنك ستتخلصين من الشعور بالذنب حيث أنك ستستخدمين مكونات طبيعية فقط لا غير.

وقالت آشوي فيرما، مديرة التسويق، في الحديث عن المنتج الجديد لڨاتيكا، الذي يعتبر أحد منتجات العناية بالشعر ذات النتائج الواعدة:

"تقدم مجموعة شامبو الزيت من ڨاتيكا الجديدة أسلوباً متوازناً لاحتياجات العناية بالشعر، حيث أن الزيوت ضرورية للحفاظ على تغذية الشعر وصحته، ولكن في أغلب الأحيان، عادةً ما يتم إهمال خطوة حمام الزيت للشعر قبل الاستحمام، رغم أهميتها، بسبب ضيق الوقت. ولذلك، قمنا بإطلاق هذه المجموعة مع الأخذ في الاعتبار احتياجات نمط الحياة الحالية - للشعر المعرض للمناخ الجاف، وعلاجات الشعر القاسية، وعدم توفر الوقت لعمل حمام زيت. مع زيت الشامبو من ڨاتيكا، نقدم لك تغذية الزيت في شامبو الشعر نفسه".

إن مجموعة شامبو الزيت من ڨاتيكا، الخالية من المواد الكيميائية القاسية مثل البارابين والفثالات والزيوت المعدنية، متوفرة الآن في كارفور وأمازون في الإمارات العربية المتحدة مقابل 20 درهماً إماراتياً وفي بنده ولولو والنهدي في المملكة العربية السعودية مقابل 20 ريالاً سعودياً.

المصدر: matrixdubai