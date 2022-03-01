سبا Ciel يطرح عرضاً خاصاً بالرجال كل يوم ثلاثاء

يدعو فندق "إس إل إس" دبي الرجال إلى التوجّه إلى الطابق 69، والتنعّم بتجربة من الدلال. فقد خصّ سبا Ciel الرجال بيوم لهم كل ثلاثاء، يشمل عرض سكراب Gentlemen’s Tonic وعلاج Gentlemen’s Tonic للوجه، باستخدام مستحضرات Gentlemen’s Tonic المطوّرة خصيصاً لتراعي احتياجات بشرة الرجل، يليهما مشروب نباتي منعش.

تبعث هذه الجلسة على الراحة والاستجمام، وتستعين بعلامة Gentlemen’s Tonic العالمية الفاخرة والحائزة جوائز لهندمة إطلالة الرجل.

تأسّست العلامة في لندن عام 2004 وأصبح اسمها مرادفاً للستايل والفخامة والخدمة الممتازة، كما اكتسبت قاعدة من العملاء أصحاب الذوق الرفيع حول العالم. تُشكّل علامة Gentlemen’s Tonic خير رفيق لسبا Ciel، انطلاقاً من فلسفتها البسيطة وهي سعي العلامة إلى تقديم العلاج المثالي لضغوطات الحياة اليومية وهمومها، وتأمين علاجات ومستحضرات تعزّز العافية وتُجدّد النشاط.

يتوفّر هذا العرض كل يوم ثلاثاء بين الساعة 10:00 صباحاً و10:00 ليلاً، فالرجال من جميع أنحاء المدينة مدعوّون إلى الاستفادة من تجربة مميّزة لاستعادة نشاطهم ومواجهة كل ما قد يحمله لهم الأسبوع.

عرض يوم السبا المخصّص للرجال

التاريخ: كل ثلاثاء بين الساعة 10:00 صباحاً و10:00 ليلاً

السعر: 660 درهماً إماراتياً

سكراب Gentlemen’s Tonic للجسم لمدّة 30 دقيقة

علاج Gentlemen’s Tonic للجسم لمدّة 60 دقيقة

كوكتيل نباتي

الموقع: سبا Ciel، فندق "إس إل إس" دبي

للحجز: 04 607 0654 | +971 56 417 3887

المصدر: z7communications