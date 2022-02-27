د. فرانيس الرائدة في عالم العطور الفاخرة تفتتح متجراً في دبي هيلز مول

أعلنت علامة د. فرانيس فيرينزي الرائدة في عالم العطور المنزلية الفاخرة عن افتتاح متجرها الجديد في دبي هيلز مول، وذلك بعد النجاح الكبير لمتجرها الرئيسي في دبي مول.

وتأسست علامة ة د. فرانيس في عام 1983على يد خبير العطور د. باولو فرانيس وزوجته آنا ماريا في إيطاليا. ويستلهم د. فرانيس إبداعاته في مجال العطور من الفنون الراقية لمدينة فلورنسا والمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة توسكانا في إيطاليا. وتعتبر هذه العلامة المميزة نتيجة المساعي الدؤوبة للدكتور باولو فرانيس لابتكار أجود العطور والتي تتوفر في عبوة زجاجية رائعة الشكل مستوحاة من الفن المعماري الراقي الذي تتميز به كاتدرائية فلورنسا.

وتم تصميم هذه العطور خصيصاً لإنعاش الحواس ولكي تضفي لمسات من الدفء على أجواء المنزل، وتضم تشكيلة غنية من الروائح التي ترضي كافة الأذواق، وتنسجم مع مختلف مواسم العام، كما تلائم المساحات المتنوعة للمنازل وأحجامها والإنارة فيها، لتمنح عطراً مثالياً أشبه ما يكون بقطعة أنيقة من الأزياء متقنة التصميم.

ويقع المتجر الجديد في الطابق الأرضي في دبي هيلز مول، ويرحب بالزبائن مع تصميم داخلي في غاية الأناقة، ويشتمل على تشكيلة مصممة خصيصاً من العطور المنزلية والشموع تم اختيارها بعناية لتناسب ما يفضله العملاء في الإمارات. وتتميز التشكيلة بروائح المسك والعود والأزهار الخفيفة وغيرها من الروائح الحادة والدافئة، وتشمل المجموعة الخيارات الأكثر مبيعاً مثل "عود نوبل" وروزو نوبل" على سبيل المثال لا الحصر.

وشهد الافتتاح أيضاً الإطلاق العالمي لـ "ميرا زافيرانو" العطر الذي يشمل عناصر حارة وكثيفة، ويعد عطراً مثالياً لنشر الطاقة الإيجابية في أنحاء المنزل، وهو عبارة عن مزيج رائع من نبات المر والفانيليا وبرغموت كالابريان والزعفران، ما يوفر تشكيلة لا مثيل لها من الأريج الذي يجمع سحر الشرق وعراقة التاريخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما تضم تشكيلة د. فرانيس في متجر العلامة الجديد في دبي هيلز مول، مجموعتين حصريتين من ماء العطر "أو دو تواليت" وعطر العناية بالجسم.

وتأتي هذه التركيبات الخفيفة من العطور التي تتميز بإضافة معززة من عطور لا تضاهى ضمن مجموعة متنوعة من الخيارات، من ضمنها "أو دو بارفوم" الجريء، ورذاذ الجسم المرطب الغني بخلاصة نبات الصبار، إلى جانب غسول الجسم المنعش والمنشط، وكذلك رذاذ الشعر المعطر.

وتأتي عبوات الرش والرذاذ في عبوة مبتكرة وأنيقة مصنّعة من الألومنيوم الذهبي وقابلة لإعادة التدوير، فيما يتوفر العطر في عبوة زجاجية حصرية تحاكي قبة برونليسكي الشهيرة، بما يضفي مزيداً من التميز على التشكيلة.

وتتوفر التشكيلة في خمسة من عطور فرانيس الأكثر تفضيلاً وهي، بيونيا الياسمين الأسود، ميلانو، روزو نوبل، أمبرا، وجنجر لايم.

وبهذه المناسبة، قال أحمد حوالة، مدير الأعمال، د. فرانيس فيرنزي: "إن خططنا الطموحة للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دليل واضح على التزامنا طويل الأمد تجاه سوق الشرق الأوسط. وتشكل الرعاية الصحية في فترة ما بعد كوفيد، جزءاً هاماً بالنسبة لنا، لذا نحرص في علامة د. فرانيس على تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي، من خلال دعوة الزبائن لتدليل أنفسهم بلحظات من المتعة والرفاهية والجمال، مع تشكيلة لا مثيل لها من الروائح الجذابة الفريدة من نوعها."

وأضاف: "عندما يتم مزج التقنيات المبتكرة عالية الدقة مع أبحاث مكثفة والأخذ بالاعتبار التراث الغني والتقاليد الأصيلة للمنطقة، نحصل على تشكيلة متنوعة من العطور الحصرية المتوفرة الآن في دبي هيلز مول، والتي تعد أحدث وجهة للبيع بالتجزئة وأكثرها تميزاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد قمنا بتطوير مجموعة من المسرات العطرية التي تبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء فضلا عن المنشطة منها، وذلك بفضل خبراتنا المتخصصة في عالم العطور الراقية التي تلائم مختلف المساحات داخل المنزل، والتي تضمن للأشخاص الاستمتاع بأجواء المنزل بشكل أفضل".

وتأتي عطور د. فرانيس في عبوات زجاجية متميزة الشكل وخاصة بالعلامة، وتعتبر الحل الأمثل الذي يليق بأجواء الحياة العصرية. وتتوفر جميع عطور د. فرانيس في عبوات بالأحجام التالية: 25 مل، 100 مل، 250 مل، 500 مل، 1250 مل، 1.5 لتر، 2.5 لتر و 5 لتر، ويأتي مع كل زجاجة عيدان التعطير الرقيقة.

كما يتوفر إعادة التعبئة لعبوات بحجم 500 مل و 2.5 لتر مع عيدان التعطير الرقيقة، بالإضافة إلى إعادة تعبئة لامبارفوم.

المصدر: linda.alali6