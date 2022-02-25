رد تاغ تطلق عروضاً مميزة بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت

أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، عرضاً خاصاً للاحتفال بالعيد الوطني الواحد والستين لدولة الكويت. ويسري العرض من 20 فبراير ولغاية 12 مارس، حيث تقدم العلامة قسائم شرائية بقيمة 5 دينار كويتي للمتسوقين.

تحتفل الكويت بعيدها الوطني بتاريخ 25 فبراير من كل عام، ويمثل هذا اليوم مناسبة مميزة تعكس فخر الشعب الكويتي بدولته. وتعم الاحتفالات كافة أرجاء الكويت خلال عطلة العيد الوطني، وتصادف هذا العام خلال عطلة نهاية الأسبوع مما يمنح الجميع فرصة إضافية للاحتفال. مما شجع رد تاغ على إطلاق هذه العروض.

وتعليقاً على العرض، قال يوسف بهاتي، الرئيس الإقليمي لعلامة رد تاغ في الكويت: "نفخر بالمشاركة في احتفالات الشعب الكويتي بالعيد الوطني الواحد والستين من خلال رسم الابتسامة على وجوه عملائنا. ومن هنا جاءت فكرة إطلاق عرض خاص بالعيد الوطني، حيث يمنح العرض المتسوقين توفيراً بنسبة 20%. ويتزامن هذا العرض أيضاً مع عودة الحياة إلى طبيعتها تأكيداً على تفاعلنا مع عملائنا الذين لطالما عبروا عن ولائهم لنا.

ويأتي هذا العرض بعد عدة أيام فقط على إطلاق العلامة لتشكيلة ربيع 2022 المستوحاة من مشاعر الإيجابية والتفاؤل المرتبطة بهذا الفصل. وتمثل المجموعة الجديدة التزام العلامة بمواكبة التصاميم المعاصرة المتغيرة.

وأضاف بهاتي: "تتميز الكويت بأصالتها وقوتها. ويستمد الشعب الكويتي قوته من هذه الأصالة ونواصل في رد تاغ التزامنا بتقديم تجارب مميزة للعملاء من خلال الحملات والعروض القيمة في المناسبات المميزة وعلى رأسها العيد الوطني لدولة الكويت. ويسرنا أن نقدم للعملاء قسائم شرائية بقيمة 5 دينار كويتي عند الشراء بقيمة 25 دينار كويتي أو أكثر. ونتمنى للجميع أوقاتاً سعيدة بهذه المناسبة الغالية".

وفي إطار حرصها على منح عملائها تجارب استثنائية، أطلقت رد تاغ مجموعة من المزايا والخدمات مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة خبيرة الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. إضافة إلى خدمة التسوق عن طريق الواتساب في الكويت. إلى جانب مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو، لضمان تعزيز مكانة رد تاغ الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية. وتكريماً لهذه الجهود، فازت رد تاغ مؤخراً بجائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام.

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المصدر: yourwordsmiths.com

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