علامة DWELL تفتتح متجرها الجديد في دبي هيلز مول

تفتتح DWELL، العلامة الرائدة في مجال الأثاث المنزلي والتصميم الداخلي، أحدث متاجرها في دبي هيلز مول، دبي، في شهر فبراير الحالي، ويتميز المتجر الجديد، الذي يقع في الطابق الأرضي من المركز التجاري، بأجواءٍ تبعث الراحة وتساعد على استعراض المنتجات بأسلوب أنيق ومميز.

ويُعدّ المتجر الجديد الوجهة الثالثة عشرة للعلامة في الإمارات، ويضم مجموعة متنوعة من المفروشات المعاصرة والتقليدية المنتقاة بعناية بالإضافة الى المصابيح والإكسسوارات المميزة والتصاميم الفريدة المستوحاة من التحف الأثرية، إلى جانب تشكيلة أغطية الأسرّة الحصرية وخدمات المفروشات المصممة حسب الطلب.

ويعرض المتجر الجديد أيضاً تشكيلات من علامات تجارية عالمية مختصة بالديكور المنزلي، ومنها: Christy وParadies وGANT Home وJoules وTed Baker وPeri Home وSanderson وMorris & Co؛ بالإضافة إلى علامة Punto Bedding الإيطالية التي تُعدّ من التشكيلات المميزة والأكثر مبيعاً لدى DWELL.

وتطلق العلامة عرض انفق ووفر الحصري في متجرها الجديد بمناسبة الافتتاح.

تأسست علامة Dwell عام 2003 بهدف توفير حلولٍ ملهمة للتصميم الداخلي من مجموعةٍ من العلامات التجارية لتناسب عملاءها من مختلف الأذواق. وتواصل علامة DWELL الالتزام بتوفير أجود أنواع أغطية الأسرّة والبياضات ومستلزمات الحمام ومنتجات الرفاهية لعملائها في المنطقة.

ونجحت العلامة في تعزيز حضورها خلال مسيرتها التي بدأت منذ 15 عاماً، عبر تركيزها على خدمة العملاء وتقديم تجربة تسوّق تلبي الاحتياجات الشخصية لكل عميل من خلال تزويده بأفضل المنتجات.

وواصلت العلامة نجاحها في منطقة الخليج العربي عبر توفير خطوط إنتاج حصرية ومنتقاة بعناية من علامات أوروبية عديدة، وغيرها من المنتجات المصممة خصيصاً لتنسجم مع ثقافة وتفضيلات العملاء في الشرق الأوسط. وتمتلك DWELL حالياً 13 متجراً في دبي وأبوظبي والعين وفي بعض دول الخليج العربي مثل قطر والبحرين.

المصدر: atteline