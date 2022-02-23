الطريقة الأمثل لاستخدام المنحوتات في الديكورات الداخلية للمنزل

المنحوتات التي توضع على الأرض: يمكن إضافة الأعمدة القصيرة والقواعد كأسهل وأفضل طريقة لإضفاء لمسات من الحيوية تلفت أنظار الضيوف، من خلال اختيار تصاميم تناسب جمال المكان ووضعها على الأرض في الزوايا المرئية.

المنحوتات التي توضع على الرفوف



يمكن الحصول على ديكورات مذهلة بإضافة منحوتات الزينة على الرفوف، ويمكن الجمع بين المنحوتات الصغيرة والكبيرة والألوان المختلفة للاستمتاع بمجموعة استثنائية تتناغم مع أذواقكم وتفضيلاتكم.

نصيحة بسيطة في التصميم: يفضل ترتيب القطع الصغيرة في المقدمة والقطع الكبيرة في الخلفية.

المنحوتات التي توضع على الطاولات والمكاتب

يجب الاهتمام أيضاً بتزيين الأسطح الفارغة في الغرف، حيث يمكن اختيار قطع جريئة ولافتة وعصرية وحديثة، لتمنح ديكور المنزل لمسة مذهلة، وتترك انطباعاً مميزاً عند الضيوف.

نصيحة إضافية:

يفضل تجنب الإكثار من المنحوتات، لضمان حصول كل منحوتة على مساحة خاصة تتألق وسطها، كما يجب تجنب وضع المنحوتات وسط الفوضى، وأخيراً يجب تسليط إضاءة جيدة عليها.

أخيراً، تضمن لكم منحوتات الزينة، بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها، الحصول على ديكور استثنائي وملفت للأنظار، والآن يمكنكم الانطلاق للتسوق!

المصدر: atteline