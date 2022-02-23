’دي لارتا‘ تطلق التركيبة الحصرية لسيروم نبتة الهرم ’Tq‘ في فبراير

ينمو عالم العناية بالبشرة ويتطور كل عام، مع معرفة المزيد من المكونات والتركيبات التي نأمل في أن تتمكن من إخفاء علامات التقدم في السن وتوفير تلك اللمعة الجميلة النابعة من الداخل التي يحلم بها كل شخص.

في وجود الكثير من المعلومات، قد يكون من الصعب معرفة فيمن نثق، وما هي المنتجات التي يجب شراؤها وما هو الأفضل لبشرتنا.

"دي لارتا" هي علامة تجارية تعتمد على العلم، وتستخدم قوة النباتات الطبيعية والمحلية في الإمارات العربية المتحدة في سوق منتجات العناية بالبشرة.



يعمل الفريق بشكل متماسك في مختبره الخارجي، مشتركين في كل خطوة من تطوير منتجاتهم، صانعين تركيبات جميلة، تهدف لنتائج فعالة.

مع وجود "دي لارتا" في هذا المجال، فهي تلتزم بالتطور والتعلم مع المستهلكين، واضعة في عين الاعتبار كل الآراء لتطور منتجاتها بفعالية للرجال والنساء. وهكذا، جمعت "دي لارتا" كل الآراء وأطلقت أخيراً سيروم نبتة الهرم [Tq] الحصري والمطور والذي طال انتظاره.

ينضم السيروم الجديد (85 درهماً إماراتياً) إلى مجموعة نبتة الهرم [Tq] الحالية. تَعد تركيبة السيروم بتوفير مستوى فعال لأفضل مكونات الطبيعة، جامعاً بين المصادر النباتية [Tq]، وحمض الهيالورونيك وفيتامين إي، الذي يرطب ويخفف من شكل الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

يساعد النهج العلمي المستخدم لصناعة سيروم [Tq] ليس فقط على بناء الحاجز المثالي الذي تحتاجه البشرة لحماية نفسها ضد الملوثات البيئية، لكن أيضاً على تحفيز تجديد البشرة. يسمح التركيز العالي للمكونات الفعالة في السيروم الناعم سريع الامتصاص بترطيب أعمق، معطياً نتائج طويلة الأمد، فيجعل البشرة مرتاحة، ونضرة ومرنة مع كل لمسة.

بجانب إطلاق سيروم "دي لارتا" الجديد، تستعد العلامة التجارية بإعلان تعاونها مع أحد فنانات الإمارات الناشئات "موزه مطر"، والتي تأخذ إلهامها من البيئة باستخدام ألوان تعتمد أساساً على الماء.

تميل المواضيع التي تختارها aنحو الطبيعة، والبشر، وقصصهم. وألهم ذلك "دي لارتا" التي طلبت من "موزه" رسمة لنبات الهرم [Tq] لتسجيل وبناء وعي أقوى نحو قوة وجمال النباتات الصحراوية الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة.

تهدف "دي لارتا" لرؤية علامتها التجارية تنتشر عالمياً بهذه النوعية من التعاون وتسعى إلى نشر مواهب الإمارات العربية المتحدة، وثرواتها الطبيعية المتعددة، واقتصادها المزدهر.

ستكون مجموعة الحقائب القماشية المحدودة متاحة حصرياً على متجر "دي لارتا" الإلكتروني مع شراء مجموعة [Tq] الكاملة للعناية بالبشرة (350 درهماً إماراتياً). في وجود 1000 قطعة فقط من هذه المجموعة من الحقائب المحدودة، لا تفوتك فرصة دعم العلامات التجارية المحلية والمواهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم!

مجموعة دي لارتا للعناية بالبشرة متوفرة للشراء على الموقع الالكتروني delarta.com.

المصدر: tishtash