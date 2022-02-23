ساعات Casquette 2.0 في بوتيك أحمد صديقي وأولاده في دبي مول

تم إنتاج الطراز الأصلي من ساعة Casquette في الفترة بين عامي 1976 و1978، حيث صنعت دار Girard-Perregaux خلال هذه الفترة 8200 نسخة من هذه الساعة الكوارتز المبتكرة. وبمرور السنين، استحوذت هذه الساعة على اهتمام هواة الساعات والأناقة.

وتعود هذه الساعة تحت مسمى Casquette، فيحافظ هذا الطراز الجديد على سمات وأسلوب تصميم الطراز الأصلي، ولكنه يزدان الآن بعلبة من السراميك والتيتانيوم من الدرجة 5، ويعمل وفق آلية حركة كوارتز جديدة تضم مجموعة من الوظائف الإضافية. وعلاوة على ذلك، تتسم علبة الساعة بتصميم مريح وحجم عملي، ما يجعلها مناسبة للجميع.

ميلاد الساعة Casquette

أطلقت دار Girard-Perregaux في عام 1976 ساعة Casquette المتطورة المزودة بشاشة LED أنبوبية. وتماشياً مع توجه صناعة الساعات السبعينيات، تم تزويد الساعة بآلية حركة كوراتز، وتميزت بتصميم جعلها تبدو مختلفة للغاية عن الساعات ذات العقربين التقليدية في ذلك الوقت. ومن المثير للاهتمام أن دار Girard-Perregaux، الشركة الصانعة للساعة التي تأسست في عام 1791، كانت هي رائدة صناعة ساعات الكوارتز. وفي الواقع، كان التردد 32,768 هرتز محد ًدا من قبل الدار ثم جرى اعتماده بعد ذلك كمعيار عالمي لساعات الكوارتز. ولم يكن الاسم الرسمي لهذه الساعة المبتكرة هو ’Casquette‘. بل كان يتم تسويقها باستخدام رقم مرجعي. ولكن بدأ جامعو الساعات يطلقون اسم ’ Casquette‘على الساعة من منطلق إعجابهم بها، وهو الاسم الذي حجز لنفسه مكانة راسخة في عالم صناعة الساعات.

كان الطراز الأصلي يعرض الساعات والدقائق والثواني واليوم والتاريخ بواسطة آلية حركة الكوارتز، وبشكل غاية في الدقة. بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن العديد من الشركات المنافسة قامت بتبديل الشاشة التقليدية بلوحة دائرية تحتوي مجموعة من نقاط إضاءة LED، إلا أن دار Girard-Perregaux عمدت إلى التعامل مع تصميم ساعة Casquette من منظور جديد. فلم تقتصر شاشة LEDالأنبوبية على الأغراض الوظيفية وحسب، بل إن مظهرها خالف الأعراف في صناعة الساعات في ذلك الوقت، ليمنح الساعة تصميمها الريادي.

وقد تم تشبيه الساعة في ذلك الوقت بسيارات السبعينيات عالية الأداء، وذلك بسبب بسبب مصابيح LED التي تشبه المصابيح الخلفية.

لقد دأبت دار Girard-Perregaux على مدار مسيرتها الحافلة إظهار خبراتها الفذة في مجال التصميم. فعند تصميم الساعة، لا تنظر الدار إلى كل عنصر على حدة فحسب، بل تتعامل معه كجزء من منظومة متكاملة. وقد تبنت الدار في السبعينيات فكرة تزويد الساعات بأساور مدمجة، كما أنها لطالما أبدت مي ًلا لتصميم علب ساعات ذات أشكال غير تقليدية، مع الاهتمام بالتصميم المريح والجانب العملي وسهولة القراءة.

أُنتجت ساعة Casquette في الفترة 1976-1978 وقُدمت في ثلاث أنواع للعلب وهي ®Makrolon (البولي كربونات) والذهب الأصفر، وأخي ًرا الفولاذ. وعلى مدى السنوات اللاحقة، استحوذت ساعة Casquette على اهتمام جامعي الساعات وعشاق الأزياء على حد سواء. ويواصل مفهوم تصميم الساعة الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، التميز بجاذبية متفردة لم تخبو يوماً.

عهد جديد

ساعة Casquette تعود من جديد! هذه المرة تم اعتماد الاسم الأصلي بشكل رسمي، فقد تم تسمية الطراز الجديد 2.0 Casquette. تم صنع علبة الطراز الجديد من السيراميك المقاوم للخدش مع غطاء خلفي مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5. وتتميز مادتي التيتانيوم والسيراميك بوزنهما الخفيف وكونهما لا يسببان التحسس للبشرة. وهي في الواقع تتمتع بكتلة ذات وزن إجمالي خفيف للغاية يبلغ 107 جرام، مما يجعل ارتداء ساعة Casquette أكثر راحة من أي وقت مضى. ويكتمل هذا الطراز خفيف الوزن بأزرار انضغاطية من التيتانيوم وشارة من التيتانيوم موضوعة عند رأس الساعة وتحمل شعار GP التاريخي.

قامت دار Girard-Perregaux في عام 2021 وبالتعاون مع قسم ساعات Bamford بإبداع قطعة فنية فريدة دع ًما لمزاد Only Watch الخيري. واستنا ًدا إلى ساعة Casquette الأصلية التي تم إنتاجها في عام 1976، تم تزويد هذه الساعة بعلبة من الكربون المشكل بالطرق والتيتانيوم، وبأزرار انضغاطية من التيتانيوم. وتم بيع هذه الساعة مقابل 100000 فرنك سويسري، وتم منحه لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بالضمور العضلي "دوشين". وقد لاحظ بعض المراقبين بعيدي النظر في ذلك الوقت أن إصدار ساعة Casquette الخاص بمزاد Only Watch كان يتميز بآلية حركة ذات كاليبر GP03980 وتساءلوا عن سبب قيام الدار بإنتاج آلية حركة

جديدة لساعة واحدة فقط. والآن يحمل الطراز الجديد 2.0 Casquette نفس آلية الحركة كاليبر GP03980.

يقول باتريك برونيو، المدير التنفيذي لدار Girard-Perregaux: "ليس لدى كافة الساعات القدرة على الاحتفاظ بمظهرها وجاذبيتها مع مرور الوقت. ولكن وعلى الرغم من توقف إنتاج ساعة Casquette الأصلية في عام 1978، فإنه لم يتضاءل الاهتمام بهذه الساعة أب ًدا، بل إننا نتلقى بانتظام طلبات بخصوصها، ورأينا أن هذه النماذج تجذب الكثير من الاهتمام وتباع بأسعار تبلغ 10 أضعاف سعر البيع الأصلي في سوق المقتنيات القديمة. لو أن كل شيء اشتريناه تزداد قيمته بهذه الطريقة! بكل بساطة، تساهم ساعة Casquette الأصلية في تعزيز سمعة الدار وتفوقها في تصميم ساعات لا يخبو جمالها وجاذبيتها. وإننا سعداء بعودة ساعة Casquette التي تعد بأناقة وجاذبية تدوم على مر الزمن."

وعلى غرار ساعة Casquette الأصلية، يعرض الطراز الجديد معلومات عن الساعات والدقائق والثواني واليوم والتاريخ. ومع ذلك تأتي آلية الحركة الجديدة مزودة بمجموعة من الوظائف الإضافية، منها عرض الشهر والسنة والكرونوغراف والمنطقة الزمنية الثانية والتاريخ السري. وتسمح هذه الوظيفة الأخيرة لمن يرتديها بحفظ تاريخ من اختياره يريد تذكره. ويمكن عرض التاريخ السري (التاريخ والشهر والسنة) كل يوم في وقت يحدده مرتدي الساعة، على سبيل المثال، ذكرى زواج.

وتتيح ساعة Casquette لمن يرتديها عرض الوقت عند الطلب، مما يحافظ على عمر البطارية. وإذا افترضنا أنه يتم الضغط على الأزرار الانضغاطية بمعدل 20 مرة في اليوم، فيجب أن تدوم البطارية لمدة عامين. كما أن الساعة مزودة بسوار من السيراميك به جزء داخلي من المطاط، ما يجعله أكثر مرونة وراحة من نظيره في ساعة Casquette الأصلية. وتم تزويد السوار الآن بإبزيم قابل للطي من التيتانيوم.

خلال فترة إنتاج الساعة Casquette الأصلية، تم تقديم 8200 نسخة منها. واستلها ًما من هذا الرقم الأخير، اختارت دار Girard-Perregaux أن يقتصر إنتاج ساعة Casquette الجديدة على 820 قطعة فقط. وقد تم تقديم ساعة 2.0 Casquette بسعر مميز، لتكون ضمن فئة جديدة من ساعات دار Girard-Perregaux.

عند طرح ساعة Casquette في عام 1976، أقبل على شرائها ما يسمى "المتبنون الأوائل"، في حين فوت "المترددون" هذه الفرصة. إذا كنت تريد أن تكون من الأوئل ولا تفوت هذه الفرصة المتجددة، فما عليك سوى طلب ساعة 2.0 Casquette مسبقاً وحصر ًيا عبر الموقع الإلكتروني لدار Girard-Perregaux خلال الفترة 2022/2/22 إلى 2022/3/7. وستتوفر الساعة بعد ذلك لدى تجار تجزئة مختارين من دار Girard-Perregaux حول العالم. شارك في أجواء عودة الساعة على هاشتاغ #أه ًلا_بالأيقونة.



المصدر: houbaracomms