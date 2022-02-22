احتفالاً بيوم التأسيس السعودي - رد تاغ تطلق حملة الابتسامة الثلاثية ٣X

أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، حملة الابتسامة الثلاثية ٣X التي تقدم مجموعة عروض ٍفريدةٍ تضمن رسم الابتسامة على وجوه العملاء. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع يوم التأسيس السعودي، حيث تستعدّ المملكة للاحتفال بهذه المناسبة الهامة يوم 22 فبراير الجاري.

وتتضمن حملة الابتسامة الثلاثية ٣X سحوبات على جوائز بقيمة مليون ريال سعودي، وأطقم حمام مجانية عند شراء أزياء ومنتجات عصرية بقيمة 250 ريال سعودي، وقسيمة هدايا بقيمة 50 ريال سعودي. وتنطلق الحملة الجديدة من 20 فبراير وحتى 12 مارس، لتؤكد على النجاح المستمر للعلامة في إطلاق مبادرات مدروسة في الوقت المناسب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: "ننظر بعين الإعجاب والتقدير للمملكة العربية السعودية والتغييرات الإيجابية التي تشهدها. ويعود للسعودية الكثير من الفضل في نجاح علامة رد تاغ، التي تحقق نمواً ملفتاً في مجال الأدوات المنزلية والأزياء العصرية بالتوازي مع نمو الدور التجاري للمملكة على مستوى العالم. وتحرص رد تاغ على إطلاق عروض مميزة طيلة العام بهدف رسم البسمة على وجوه العملاء، إلا أن الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي للمرة الأولى يشكّل مناسبةً استثنائيةً بالنسبة لنا ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الاحتفال المميز، فهذا اليوم هو مصدر فخر كبير بالنسبة لنا. ونتوجه بأمنياتنا الصادقة للقيادة الحكيمة للملكة العربية السعودية وشعبها بهذه المناسبة الغالية".

توفر السحوبات التي تبلغ قيمة جوائزها مليون ريال سعودي فرصة مميزة للمتسوقين للفوز ببطاقات السعادة من رد تاغ بقيمة 100 ريال سعودي يمكن استرداد قيمتها من متاجر نون وهايبر باندا ومكتبة جرير ورد تاغ، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال عملية سحب افتراضية يوم 17 مارس، كما سيحصل المتسوقون على أطقم حمام مميزة وقسائم شرائية احتفالية. وتنطلق الحملة الجديدة عبر الإنترنت وفي جميع متاجر رد تاغ.

كما تأتي عروض حملة ثري إكس بعد عدة أيام فقط على إطلاق العلامة لتشكيلة ربيع 2022 المستوحاة من مشاعر الإيجابية والتفاؤل المرتبطة بهذا الفصل. وتمثل المجموعة الجديدة التزام العلامة بمواكبة التصاميم المعاصرة والتأقلم مع التغيرات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وأضاف شهباز: "تتمحور منهجية علامة رد تاغ بشكل أساسي حول العملاء، ونحرص على تطبيق هذه المنهجية في كل عرض وحملة ومجموعة نطلقها. كما نركز في الوقت نفسه على بعض الأولويات الرئيسية التي تضمن رفاهية المجتمع وتساعد على ازدهاره الثقافي والاجتماعي. ونشعر بفخر كبير للاحتفال بيوم التأسيس السعودي ومختلف الإصلاحات الاجتماعية الرائدة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بتوجهات الموضة، حيث تتوجه المملكة نحو تطوير قطاع الأزياء، ونسعى نحن بدورنا لتلبية احتياجات العملاء وتوفير مستويات عالية من القيمة بأسعار مناسبة".

وفي إطار حرصها على منح عملائها تجارب استثنائية، أطلقت رد تاغ مجموعة من المزايا والخدمات مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة خبيرة الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. وتقدم رد تاغ خدمة التسوق عن طريق الواتساب خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع حضورها على منصات التجارة الإلكترونية في السعودية.

إلى جانب مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو، لضمان تعزيز مكانة رد تاغ الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية. وتكريماً لهذه الجهود، فازت رد تاغ مؤخراً بجائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام.

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المصدر: yourwordsmiths.com

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