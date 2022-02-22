ليم تقدم تشكيلتها الاولى لربيع وصيف 2022

أطلقت ليم، العلامة السعودية الرائدة للأزياء العصرية، تشكيلتها الأولى الحصرية لربيع وصيف 2022 خلال شهر فبراير ضمن متاجرها في السعودية والإمارات والبحرين وعلى تطبيق ليم المتوفّر في السعودية. وتنفرد ليم بتصاميمها الأنيقة المصممة للمرأة العصرية وبأسعارها المناسبة، وتتمثل رؤيتها بإضافة معنى جديد ولمسة عملية عالمية إلى الأزياء المحتشمة.

وتتميز التشكيلة الجديدة الحصرية بحياكةٍ رائعة وخفيفة وقصّات متنوعة وفضفاضة لتمنح خيارات مثالية من القطع الأساسية خلال الموسم الانتقالي. وتزين الإكسسوارات المعدنية الإطلالات الرائعة لموسم ربيع وصيف 2022 بما فيها السلاسل والقطع المعدنية على الأكتاف والياقات، والتصاميم المذهلة للفساتين الطويلة. وتتألق قطع التشكيلة بالشراريب والأكمام المنفوخة والتفاصيل الشبكية لتضفي مظهراً عصرياً على القطع التي يُمكن تنسيقها وارتداؤها بطرق مختلفة للحصول على الإطلالة المطلوبة.

ويشهد هذا الموسم التداخل بين التصاميم الجريئة والألوان الغنية بما فيها الأرجواني والأصفر الداكن والأخضر الزمردي والوردي الفاتح والوردي الساطع والكريمي والأزرق الداكن والألوان الكلاسيكية المحايدة. وتتألق التصاميم بمجموعةٍ من القصات المميزة بما فيها الأكتاف الواسعة وتصاميم اللون الواحد، والتصاميم ذات الفتحات على الأكمام والرقبة إلى جانب الطبعات الفريدة. وتبرز من ضمن قطع التشكيلة التنانير الضيقة من الأعلى والواسعة من الأسفل مع طبعات هندسية وثنيات مطوية لتمنح إطلالة حالمةً وجميلة.

وتتألق العباية التي تمت إعادة صياغتها بأبعادٍ عصرية لتكون أحد أبرز قطع العلامة وأكثرها مبيعاً. وتتضمن التشكيلة العديد من القطع العصرية بأشكالٍ هندسية وثنيات مبتكرة وشراريب مميزة إلى جانب التصاميم بنقشات التاي داي التي تمت حياكتها لتناسب مختلف الإطلالات والأوقات. وتسلّط التشكيلة الضوء على عباية الكيمونو، بتصاميمها الهندسية باللونين الأبيض والأسود وتفاصيل الياقة المميزة التي تضفي لمسةً حيوية على الإطلالة.

كما تتضمن تشكيلة هذا الموسم تنسيقاتٍ رائعة من السراويل والقمصان الأنيقة. إلى جانب الإصدارات الجديدة من التنانير بثنياتٍ متعرجة والتي تأتي بمختلف الأطوال مع رسومات الجرافيتي الباهتة والتدرجات اللونية فريدة. كما تمنح التشكيلة الجديدة إطلالةً عمليةً ومريحة وجذابة من خلال السراويل الأنيقة الواسعة ذات الخصر العالي التي يُمكن تنسيقها بسهولة مع البلوزات لإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة. وتنفرد قطع التشكيلة بجودة استثنائية من خلال أقمشتها الرائعة بما فيها الصوف والجيرسي ونسيج الخيزران والفيسكوز والجاكار القطني.

وتجمع علامة ليم العصرية بين الراحة والأناقة في تصاميمها، وتولي اهتماماً كبيراً لتصميم قطع الأزياء المنزلية العملية ضمن تشكيلة الربيع والصيف بما فيها الأقمشة خفيفة الوزن والقفطان من أقمشة تيري بقصّة نجدي وتصاميم الكيمونو بأكمام قصيرة والمزين بنقوش رياضية وألوان متدرجة وتفاصيل جميلة لإطلالة مُفعمة بالحيوية والبساطة.

انطلقت ليم منذ أربع سنوات وحققت شعبية لافتة بين محبي الموضة المحتشمة حول العالم، وتواصل اليوم تعزيز حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من خلال سبعة متاجر مع تطبيقٍ جديد لعملائها في السعودية.

تتوفر مجموعة ربيع وصيف 2022 في جميع متاجر ليم في السعودية والبحرين وعلى تطبيق ليم بدءاً من 17 فبراير 2022.



المصدر: atteline