علامة SETTA للأزياء النسائية الفاخرة تطلق أعمالها رسمياً في الإمارات

كشفت علامة SETTA للأزياء النسائية الفاخرة عن إطلاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال طرح مجموعتها الأولى من الجمبسوت، والتي تستلهم تصميمها من سمات المرأة الديناميكية التي تتسم بالحيوية والريادة والقدرة على تخطى التحديات في مختلف أرجاء العالم.

هذا وقد تأسست علامة الأزياء النسائية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، وهي تعتبر بأن إطلاق تصاميم عصرية متفردة يشكل إضافة هامة لعالم الموضة الذي يساهم في تكوين الهوية الشخصية، ويشكل مصدر إلهام للتعبير عن النفس بالطريقة المطلوبة، وتجسد علامة SETTA أسلوباً فريداً يجسد الاختلاف والإبداع، ويمنح المرأة القوة والثقة اللامحدودة، وانطلاقاً من هذه المفاهيم الملهمة تم رسمياً إطلاق علامة SETTA للأزياء النسائية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

ويعد اسم SETTA كتابة حرفية لرقم ستة في اللغة العربية ويُلفظ “set-ta"، وهو يمثل العلامة الأولى التي تتخصص في إعادة ابتكار الأزياء الكلاسيكية الفاخرة لتواكب أحدث خطوط الموضة الرائجة في الجمبسوت، وقد تم تصميم المجموعة الأولى للعلامة الجديدة باستخدام أقمشة فاخرة وتقنيات تصميم جريئة، وهي تحمل اسم "بيرسونا" تعبيراً عن الشخصية الاستثنائية والفريدة لكل إمرأة، وتتألف المجموعة من ستة تصاميم من الجمبسوت صممت من قبل مصممين موهوبين للاحتفاء بجسم المرأة المتفرد، حيث تلائم التصاميم كافة الأحجام للحصول على إطلالة ملفتة وجذابة.

ولمواكبة متطلبات الموضة العصرية المتغيّرة، ركّزت علامة SETTA على إعادة تصميم الجمبسوت لتقدم قطعاً عملية وأنيقة ومريحة لمن يرغب بارتداء الجمبسوت بأشكال مختلفة ولمسات عصرية.

كما تم استلهام المجموعة الأولى "بيرسونا" من الثقافات الثرية للّغات المختلفة لتعمل على دعم صورة المرأة في مجتمعها.

وبفضل التصاميم الاستثنائية الجذابة؛ يمكن ارتداء كل قطعة طوال اليوم لتتألق المرأة بإطلالة طاغية وأنثوية تبرز الرسالة التي يحملها كل تصميم.

هذا ويعكس تصميم "Sena Jumpsuit" الإلهام والرقي، في حين يمثل تصميم "Andrea Boilersuit" الشجاعة والإقدام.

ولا يقتصر الهدف الذي تسعى له SETTA على نسج خيوط متناغمة لصنع أزياء ذات تأثير قوي فحسب، بل تسمح لمن يرتديها بمنح القوة للتصميم.

وتأتي "Amelia Boiler Suit" من SETTA لتحتفي بالابتكار والإبداع مع وضع تمكين المرأة في الاعتبار، ويتمتع التصميم بشال قابل للفصل متعدد الاستخدامات يزيد من جمال التصميم وقوته وفخامته من خلال تصميم بيغاسوس Pegasus والذي يعني منارة القوة.

وترمز "Amelia Boilersuit" إلى منحى مختلف للبشرية يتجاوز العالم المادي إلى عالم يمكن للروح أن تحلق فيه دون أي حدود أو عوائق، ويأتي هذا المعنى تجسيداً لخصائص بيغاسوس ذاتها.

وتتميز المجموعة بأنها تلائم كافة الأوقات وهي مستوحاة من تاريخ الجمبسوت وغايته كما تهدف إلى تقديم تصاميم عملية ومتكاملة، وهي متوفرة بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة وبخيارات ألوان مبهجة تتدرج من السماوي والكحلي إلى الوردي والأسود، وتبدأ الأسعار من 649 درهم إماراتي.

المصدر: qcomms