دليل اختيار الأقمشة والنقشات لأثاث المنزل

تبدأ الخطوة الأولى باختيار النمط المفضل، وتشكل إضافة لمسات شخصية إلى التصميم من أهم عناصر النجاح، ويلي ذلك اختيار مجموعة محددة من الألوان للطلاء أو ورق الجدران، فطبيعة الألوان المختارة تميز تصميم الغرفة عن غيره.

وينصح الخبراء باختيار مجموعة ألوان محددة ومتجانسة لإضفاء طابع جمالي مريح للأعين.



ويمكن لمحبي التغيير استخدام ألوان جريئة لكن مع الحرص على اختيار ثلاثة ألوان وفق قاعدة 60-30-10 التي تنص على أن اللون الأساسي يجب أن يغطي 60% من مساحة الغرفة، واللون الثانوي 30%، بينما يضيف اللون الثالث طابعاً مميزاً ويغطي 10% من الغرفة.

ويُعد اختيار قطع الأثاث وأقمشتها جزءاً مهماً من تكوين الغرفة.

وتتنوع المواد التي يمكن أن تغطي الأثاث مثل الألياف الطبيعية والأقمشة الجلدية والخشب الخشن حاد الزوايا.



وتساهم الأقمشة إلى جانب الألوان في بناء صورة مميزة ومتكاملة للغرفة.

وتتضمن الخطوة الأخيرة اختيار النقشات المناسبة التي لا يُنصح بأن يتجاوز عددها ثلاث أو أربع نقشات مختلفة.

فرغم إضافتها طابعاً حيوياً إلى المكان، يؤدي الاستخدام المفرط والعشوائي للنقشات إلى الفوضى وإفساد الطابع البصري للغرفة.

المصدر: atteline