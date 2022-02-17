نصائح لتزيين المنزل خلال فصل الربيع

إضافة الألوان الزاهية: لطالما كانت القاعدة الأساسية في عالم التصميم الداخلي اعتماد الألوان الداكنة لفصل الشتاء والتدرجات المشرقة للربيع، لذلك، ننصحكم هذا الموسم باختيار قطع الأثاث المميزة بألوانٍ حيوية مثل هذا التصميم الفريد من كراسي اورا باللون الأزرق الغامق.

أو يمكنكم تزيين غرفكم بقطعٍ صغيرة بألوانٍ مرحة، مثل الوسادات الملونة أو المزهريات والمصابيح المميزة بتصاميمها الفريدة.

استخدام الزهور للتزيين

يساعد استخدام باقة من الزهور الطبيعية مثل التوليب أو الأوكالبتوس أو الزنبق في إضفاء لمسةٍ منعشة على ديكور المنزل بإلهام من أجواء الربيع، حيث يُنصح بتنسيقها في مزهرية مميزة لتزيين مائدة الطعام أو طاولة القهوة.

استخدام أدوات المائدة المميزة بنقشات الربيع

من المعروف أن عناصر الطبيعة تمنح شعوراً بالراحة والهدوء. ويمكنكم دائماً استخدام التصاميم المستوحاة من الطبيعة في ديكورات المنزل.

حيث ننصحكم باستخدام مجموعة جديدة من أدوات المائدة بألوان ونقشات مستوحاة من فصل الربيع.

كما يمكنكم الحصول الآن على مجموعة جنينا من أدوات المائدة المزينة بنقشات ورق النخيل من متاجر اورا حصرياً.

المصدر: atteline