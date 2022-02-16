الطريقة الأمثل لإضافة لمسات من اللون الذهبي على ديكور المنزل

يحمل اللون الذهبي جمالاً لافتاً وفخامةً مميزة، لذا يمكن استخدامه بمرونة في كل مكان وبطرق متنوعة عند الحرص على تحقيق التوازن بينه وبين العناصر الأخرى، حيث يمكن إضفاء لمسات من اللون الذهبي من خلال إضافة قطع الديكور أو ورق الجدران أو إطارات المرايا أو حتى حبال الستائر.

فالجمال يكمن في التفاصيل الصغيرة التي تترك انطباعاً.

كما يمكن اختيار حاملات شموع أو منحوتات ذهبية اللون لتزيين طاولة القهوة والحصول على لمسات استثنائية وملفتة، ولكن يجب الحرص على توزيع القطع ذهبية اللون بشكل متناغم حول الغرفة، لتجنب الازدحام والفوضى في الغرفة.

نصيحة بسيطة في التصميم:

كلما كانت قطع الديكور الذهبية متناثرة في أرجاء الغرفة أكثر، ازداد جمالها وأثرها.

وأخيراً، تذكروا أنَّ اللون الذهبي هو خياركم الأمثل للحصول على ديكور أنيق ومتألق.

المصدر: atteline