استمتعي بكل شيء ’تحبينه‘ في شهر فبراير مع Glam Beauté

قد تكون مهمة شاقة إيجاد أفكار هدايا للآخرين وأيضاً لنا عندما نريد تدليل أنفسنا. لا داعي للقلق، تعرض Glam Beauté مزيجاً فريداً من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالصحة بأسعار معقولة.

مع أكثر من 100 علامة تجارية تشمل العطور الفاخرة، والماكياج، والعناية بالبشرة، والاستحمام والجسم bath & body، والعناية بالشعر، والعناية بالرضع، وتزين الرجال، والعناية بالمنزل، تقدم Glam Beauté لمحبي الجمال فرصة الحصول على عروض ومنتجات حصرية بضغطة زر واحدة.

فيما يلي بعض الاختيارات الرائعة من Glam Beauté التي لا يمكن أن تفوتك في هذا الشهر:

طلاء الأظافر Glam Beauté 9.45 درهماً إماراتياً

ملمع الأظافر هذا الذي ظهر مؤخراً والذي يدوم طويلاً من Glam Beauté يأتي بلمسة مطفية أو لامعة، معطياً نعومة وشكل نهائي لا مثيل لهما. اجعلي أظافرك تبدو منتعشة ورائعة!

أحمر الشفاه المطفي Milani Color Fetish 59 درهماً إماراتياً

من لا يرغب في أحمر الشفاه المثالي، شديد النعومة، الغني بألوانه؟

مع لمسة نهائية فاخرة وناعمة ومطفية، ينزلق أحمر الشفاه المريح هذا على شفتيك بطريقة لا مثيل لها لتغطية كاملة، شكل مثالي من مسحة واحدة. تساعد التركيبة التي تدوم طويلاً في الحفاظ على شفتيك ملساء وناعمة مع حمض الهيالورونيك المرطب.

والأكثر من هذا، إنه نباتي ولا تشتمل صناعته على إيذاء الحيوانات!

مجموعة الهدايا الوردية للنساء Bvlgari Omnia Pink Sapphire 265 درهماً إماراتياً

قدمها لسيدة مميزة في حياتك أو دللي نفسك – لن تندمي! تتضمن هذه المجموعة الرائعة ماء التواليت المعطر 65 مل من Bvlgari Omnia Pink Sapphire، ولوشن الجسم 75 مل، وجل الاستحمام 75 مل وجراب لطيف.

أملاح الاستحمام English Rose من مجموعة I Love 500 غرام 33.60 درهماً إماراتياً

أملاح الاستحمام المهدئة I LOVE غنية بعطر منعش لتساعدك على الاسترخاء، بينما تتنفسين في عبير جميل.

مع مكونات 99% مشتقة طبيعياً تتضمن ACB Bio-water Bamboo ومستخلصات الفواكه الطبيعية، ستجعل بشرتك ناعمة كالحرير ومرطبة.

ورود GlamFleurs الإمارات العربية المتحدة

GlamFleurs العلامة التجارية شديدة الارتباط بـ Glam Beauté، هي واحدة من محلات الورود والهدايا الفاخرة الأكثر ابتكاراً والأسرع نمواً أون لاين في الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم بالتوصيل عبر الإمارات.

إذا كنت تسعى لإهداء الورود أو كنت تريد صنع باقة لك أو لشخص مميز بالنسبة لك، هذا هو المكان المطلوب.

المصدر: tishtash