سبا Ciel في فندق ’إس إل إس‘ دبي يطلق ماسك العلاج بالضوء LED

يوسّع سبا Ciel الرائع قائمة علاجاته المبهرة مع طرح ماسك CellReturn Platinum LED المتوفّر الآن للحجز كعلاج مستقل، أو كعلاج إضافي فعّال، يشمل الماسك 1026 ضوء LED، بينها 342 ضوء بالأشعة القريبة من تحت الحمراء، و342 ضوء أحمر، و342 ضوء أزرق، ليكون هذا الماسك أقوى ماسك بتقنية LED متوفّر في السوق حالياً.

يعمل هذا الماسك بأربعة برامج مختلفة يُمكن تعديلها بحسب احتياجات كل ضيف.

يُغطّي الماسك الوجه والعنق، ويعمل على الحدّ من حبّ الشباب وإخفاء الشوائب وعلامات فرط التصبّغ والاحمرار، كما يُساهم في إخفاء المسام ويساعد على منع ظهور التجاعيد ومكافحة ترهّل البشرة. فالنتيجة بشرة نضرة وأكثر شباباً.

أصبح بإمكان الضيوف التوجّه إلى سبا Ciel للاستفادة من هذا العلاج المتطوّر بإضاءة LED والتنعّم بالبشرة التي يحلمون بها.



علاج بلاتينوم بضوء LED

السعر:

- 650 درهماً إماراتياً كعلاج لمرة واحدة

- 400 درهم إماراتي كعلاج يضاف إلى علاج آخر

- 3 آلاف درهم إماراتي لقاء باقة تضمّ 12 جلسة علاج، تسري لشهر واحد

الموقع:

سبا Ciel، فندق "إس إل إس" دبي

يُشترط الحجز مسبقاً بالاتصال على: 04 607 0654 | +971 56 417 3887.

المصدر: z7communications