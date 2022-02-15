تشكيلة خريف وشتاء 2022 للمرأة من سيرابيان

تحتفل تشكيلة "سيرابيان" لخريف/ شتاء 2022-2023 للمرأة بأوجه الأناقة الراقية التي تشتهر بها ميلانو: مزيج لا يُضاهى من الأناقة المريحة والحرف اليدوية البارعة والمتقنة، معززة بمجموعة من الألوان الدافئة واللمسات الهندسية المرهفة والمواد الجديدة الناعمة.

وتستحضر الدار سحرها المطلق، وتعيد إلى الأذهان جذور ذوقها غير المسبوق، حيث شهدت سبعينيات القرن الماضي ولادة تصميم شنطة "سيكريت"!

وتقدم تشكيلة "موزايكو" المحبوبة ألوان جديدة مفعمة بالأنوثة مثل اللازوردي والبوردو، مقترنة على التوالي بلون الكراميل البني أو الأخضر البترولي، أو الوردي الفاتح.

وللمرة الأولى، تعيد الدار تصميم بعض قطعها الأيقونية مع جلد الحمل الثمين باللون الأبيض الثلجي في صورة تشبه إلى حد كبير منحدرات "سانت موريتز".

ويتناسب تعدد استخدامات جلد الحمل تماماً مع تفاصيل الجلد ولمسات الموزايكو، وهي طريقة أخرى ترسّخ موهبة "سيرابيان" في اللمسات المرهفة القصوى.

وينعكس التزام "سيرابيان" بأهداف الاستدامة مع تشكيلة خاصة، حيث تأتي النماذج المميزة مثل شنطة "سيكريت" بجلد العجل المدبوغ بالخضراوات، والقطن المعاد تدويره للبطانة، مع درزات متباينة للحزام.

وكانت المهارة الفنية العالية هي هدف "سيرابيان" منذ تأسيسها في العام 1928.

وتقدم الروح نفسها اليوم لمسات حرفية مذهلة Mestieri d'Arte، مع مجموعة مختارة من الشنط الصغيرة الفريدة من نوعها، حيث تأتي الزخارف الاستثنائية من مشاغل الأزياء الراقية الإيطالية لإثراء حرف "موزايكو" بالبلورات، والترتر والريش.

مكان العرض هو فيلا موتزارت، قلب مدينة "سيرابيان" النابض بالحياة، والتي تحولت إلى غرفة معيشة رائعة مع تصميم مذهل برعاية ستوديو التصميم كاميرانيزي بومبيلي، وامتزجت بقطع فنية حصرية من مجموعة مختارة من جامع الأعمال الفنية الإيطالي توماسو كالابرو.

المصدر: mojo