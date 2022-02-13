العطر المثالي ليوم الحب من Parfums de Marly

بدأ العد التنازلي للاحتفال بأكثر المناسبات رومانسيةً، وحان الوقت لإيجاد الهدية المثالية للأحبة. وليس هنالك أجمل من عطرٍ يجمع بين الانتعاش والشغف مع نفحة من روائح الطبيعة، ويُقدّم في زجاجة فريدة بلون أزرق داكن مميز.

وعلى الرغم من وجود العديد من خيارات الهدايا، إلا أنَّ الاحتفال بموسم الحب والمشاعر الدافئة لا يحلو إلا مع هدية كلاسيكية تتناغم مع رقة المناسبة المميزة، وتمنح الأحبة الشعور بتفردهم وتميزهم، وتناسب أذواقهم الفاخرة. ويبرز العطر ليكون الهدية الأمثل بنفحاته الرائعة ليناسب الأحبة ويغمر حواسكم بأرق المشاعر في الوقت نفسه.

وتقدّم دار Parfums de Marly الفرنسية للعطور الفاخرة، عطرها الأكثر مبيعاً Layton كخيارٍ مثالي واستثنائي لهدية أنيقة، فهو يعبر عن شخصية صاحبه ويدلل الحواس برائحته المذهلة.

المصدر: atteline