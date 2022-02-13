إطلاق نظارات FORMULA E X KIMOA الشمسية

تعاونت فورمولا إي وشركة كيموا لإطلاق مجموعة جديدة من النظارات الشمسية التي تحمل العلامة التجارية للفورمولا إي في اثنين من أشهر تصاميم كيموا التي تجمع بين الأناقة والاستدامة.

وكشف فرناندو ألونسو، بطل سباقات السيارات السابق ومؤسس شركة كيموا، عن هذا التعاون الجديد عبر بث حي على منصة إنستاغرام إلى جانب ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفورمولا إي، وذلك قبل انطلاق الجولة الثالثة من بطولة العالم "إيه بي بي فورمولا إي" في مدينة مكسيكو سيتي يوم السبت المقبل.

ويتكون الإطار الأسود اللامع لطراز "سيدني" من الأسيتات الحيوية، وهي مادة قابلة للتحلل. ويمتاز هذا الطراز بتصميم يتضمن عدسات مستقطبة باللون الأزرق الكهربائي المستوحى من عالم سباقات الفورمولا إي، مع رمز العلامتين التجاريتين في زاوية العدسة وعلى ذراع النظارة.

بينما يأتي إطار طراز "LA" باللون الأبيض اللامع والأزرق الكهربائي المستوحى من عالم الفورمولا إي، وهو مصنوع من بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويره، والمستخلص من ثلاث عبوات مياه بلاستيكية، كما يتميز أيضاً بعدسات مستقطبة.

وتعكس النظارتين الجديدتين التزام كل من فورمولا إي وكيموا بالاستدامة في عمليات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، ويأتي كل زوج من النظارات الشمسية في حقيبة صغيرة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويرها، في صندوق بغلاف خارجي وبطاقة معلومات مصنوعة جميعها من ورق معاد تدويره.

وتم طرح كلا التصميمين للبيع بسعر 99.90 يورو (حوالي 428.40 ريال سعودي) وهما متوفران الآن للشحن إلى بلدان معينة يمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط Formula E X Kimoa.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال فرناندو ألونسو، مؤسس شركة كيموا:



"نحن متحمسون للغاية وسعداء بالتعاون مع أصدقائنا في فورمولا إي لتطوير هذه المنتجات الجديدة الرائعة، والتي لا شك بأنها ستحظى بمكانة مروقة في حلبة السباق وخارجها على حد سواء. وتؤكد فورمولا إي مع كل سباق أهمية الدور الذي تلعبه رياضة سباقات السيارات العالمية في مجال تعزيز الاستدامة. ونحن في كيموا نركز على هذا النهج نفسه، لنقدم دليلاً ملموساً على أن تصميم منتجات أنيقة وإنتاجها بشكل مستدام هو أمر ممكن وضروري. وأنا أتطلع إلى الاستمتاع ببقية موسم بطولة العالم "إيه بي بي فورمولا إي"، ورؤية السائقين والمشجعين يرتدون نظارات Formula E x Kimoa الشمسية الجديدة كلياً".

من جانبه، قال ألبرتو لونغو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفورمولا إي:

"يسعدنا جداً إطلاق نظارات Formula E x Kimoa الشمسية في الوقت المناسب للجولات التالية من البطولة والتي ستقام في ضوء الشمس الساطع الذي تتمتع به مكسيكو سيتي. ويمتاز الطرازان الجديدان بتصميم ملفت مستوحى من عالم فورمولا إي، ولا شك بأنهما سيبدوان رائعين سواء تم ارتداؤهما على حلبة السباق أو في شوارع المدينة. وعلاوة على ذلك، تشترك فورمولا إي وكيموا بنفس الالتزام القوي تجاه الاستدامة، الأمر الذي ينعكس في كل جانب من جوانب عملية التصميم والإنتاج والتعبئة والتغليف."

جدير بالذكر أن الموسم الثامن من بطولة العالم "إيه بي بي فورمولا إي" انطلق في افتتاح مزدوج استضافت خلاله حلبة الدرعية سباقات ليلية في الرياض بتاريخ 28 و29 يناير الفائت، مع تسليط الضوء على قضية الاستدامة البيئية في هذا الحدث. كما تعد هذه البطولة العالمية الرياضة الأولى والوحيدة التي حصلت على شهادة صافي صفر كربون منذ إطلاقها.

المصدر: sevenmedia