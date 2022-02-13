علامة Sicis Jewels تطلق دليل الهدايا الخاص بيوم الحب

كشفت علامة Sicis Jewels عن دليلها الخاص بهدايا يوم الحب، والذي يضم خياراتٍ مميزة من قطع تشكيلة Hearts & Love المناسبة للهدايا الشخصية والتعبير عن المشاعر القوية تجاه الشريك أو الصديق المفضل.

وتقدّم الدار أيضاً تشكيلة Universe التي تضمّ توليفةً مميزة من الأساور والأقراط والخواتم بتصميم أيقونات الحظ السعيد المصنوعة من الذهب والمزينة بالأحجار الكريمة وقطع الموزاييك الفنية. وتعكس هذه التشكيلة بشكلٍ خاص جاذبية فن الموزاييك، التقنية التي تشتهر بها الدار.

كما أطلقت العلامة إصداراتٍ خاصة من تشكيلة Hearts & Love المميزة مع تفاصيل مذهلة على شكل قلب في رمزية إلى قوة المشاعر والحياة بحدّ ذاتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت Rita Levi-Montalcini©:

"يعتقد الجميع بأن الدماغ هو العضو الأكثر تعقيداً في جسم الإنسان، ولكنّ اللغز الأكبر بالنسبة لي يتمثّل في القلب وآلية عمله التي لا تزال مجهولةً حتى الآن، إذ يعتمد عمل الدماغ على المنطق، إلا أن منطق القلب الوحيد يكمن في تقلّبات المشاعر".

وتعاونت العلامة في ابتكار تشكيلة Hearts & Love مع المدوّنة الشهيرة المتخصصة في مجال المجوهرات Katerina Perez التي عملت جنباً إلى جنب مع Gioia Placuzzi، المديرة الفنية للدار، لتقدّم إبداعات مذهلة عكست شغفها بالعلامة، وجسّدت من خلالها المعنى الحقيقي للدقّة والمهارة الحرفية والبساطة.

ونجحت الدار في توظيف حرفيتها العالية في صياغة المجوهرات لتبدع خطاً جديداً من القطع العصرية الملائمة لجميع المناسبات والتي تلبي مختلف الأذواق، سواء لعاشقات المجوهرات الكلاسيكية والفاخرة أو التصاميم الفريدة والمرحة.

وتطغى على التشكيلة بشكلٍ عام التصاميم البسيطة على شكل فراشات ونجوم وأيقونات الحظ السعيد التي تواكب تفاصيل الحياة اليومية في العصر الحديث.

المصدر: copia-group