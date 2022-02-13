لَش تكشف عن مجموعة مستحضرات عيد الحب الحصرية

مجدداً يعم الحب الأرجاء مع اقتراب حلول اليوم الرومنسي المفضل لدى كيوبيد. هذا الشهر، توفر عليكم لَش عناء البحث عن الهدية المثالية للحبيب أو الصديق المفضل أو حتى لنفسك! وذلك بفضل مجموعة عيد الحب الغنية بالمستحضرات الحصرية.

تنعّموا بأكثر أوقات الاستحمام حيوية واحصلوا على جرعة من الدلال مع مجموعة مستحضرات لَش النباتية المصنوعة وفقاً لأرفع المعايير الأخلاقية. اجعلوا من هذه العطلة ذريعة لكم للاستمتاع بالعطر الجديد، ورذاذ الجسم، وأملاح المغطس، ورغوة الاستحمام، وجل الاستحمام، ومقشر الشفاه وماسك الشفاه من لَش، وغيرها الكثير!

ستضمن لكم هذه المجموعة الجديدة من لَش قضاء عيد حب لا يُنسى هذا العام!

أملاح مغطس بيغ أوبيرجين

خذوا الوقت الكافي للاستحمام مع أملاح المغطس هذه التي تخلق طبقةً من الألوان البنفسجية الدافئة والدوامات الوردية بلمسة من لون الأخضر النيون الذي يتلاشى تاركاً خلفه خطوطاً من اللون الأزرق الساطع.

عطر روز جام

انتقلوا إلى حقول البتلات الوردية الحريرية بمجرد رش أجسادكم بهذا العطر الراقي الغني بنفحات من إبرة الراعي وزيت الورد المقطّر من قرية سنير في تركيا.

رذاذ الجسم غروفي كايند أوف لوف

انشروا السلام والحب والأجواء الطيبة أينما حللتم مع رذاذ الجسم الفريد هذا الغني بخلاصة الزهور العطرية وخشب الورد الحار وزيوت الإيلنغ إيلنغ التي ستحيطكم بأجواء عيد الحب الحقيقية!

أملاح مغطس لوف باغ

ارموا أملاح المغطس هذه في المياه وتأملوا روعتها وهي تفور وسط الألوان الزاهية ودعوا رائحة شربات البرتقال والليمون الصقلي المنعشة تملأ الأرجاء. لا شك أنكم ستقعون بحب أملاح المغطس هذه من الاستخدام الأول!

مجموعة هدايا هلو غوردجيس

تشتمل هذه المجموعة على ست منتجات غنية بعبير الأزهار هي: جل استحمام روز جام، ولوشن الجسم دريم كريم الجسم، وأملاح مغطس ساكورا، ومقشر الجسم روب روب روب، ومرطب الجسم غوردجيس، ورغوة المغطس ميني كومفورتر.

مجموعة هدايا لوفلي

هل أنتم غارقون بحب أحدهم؟ إليكم مجموعة المنتجات التي تعبّر عن حبكم وتليق بالمحبوب! تشمل مجموعة الهدايا الصديقة للبيئة هذه مقشر الجسم روب روب روب وأملاح مغطس ساكورا.

صابون نيو روز

استمتعوا برغوة الصابون المرطبة والغنية بنخالة الأرز وزيت بذور اللفت. سيغنيكم هذا الصابون المنعش الزاخر بماء الورد وزيت ثمر الورد عن دلال عيد الحب! وهو مثالي للمشاركة.

مقشر الشفاه هوت ليبس

دللوا شفاهكم في عيد الحب هذا العام واستعدوا للحصول على قبلات غير محدودة بنكهة الكرز. ضعوا هذا القناع على شفاهكم لمدة 10 دقائق وتنعموا بخلاصة الكاليندولا المضادة للالتهابات وبمستخلص الجلسرين والكاراجينان المنعّم.

جيلي الاستحمام ستروبيري هارت

قدموا قلبكم للأحبة في عيد الحب هذا ودعوهم يستمتعوا بالقلب الهلامي وهو يتمايل على أجسادهم تاركاً خلفه عبير الفراولة المنعش.

رغوة المغطس كيم ذا كاروت

معطرة برائحة الحلوى، تتلاشى رغوة المغطس هذه تحت المياه الجارية لتعطيكم فقاعات معطرة بالفانيليا والجاوي، مما يجعلها مثالية لحمام عيد الحب.



رذاذ الجسم روز جام

رشوا أجسامكم بهذا الرذاذ وتجنبوا منطقة الإبط للتنعّم بعبق مبهجٍ من عطر الورد الكريمي الراقي.

جل الاستحمام تمتايشن

جل الاستحمام هذا غني بخلاصة التفاح الأحمر وبتلات الورد الحمراء والقرفة والجينسنغ. ببساطة، غطوا أجسادكم بالقليل من الجل ثم اشطفوه.

أملاح مغطس مستر لوبا لوبا

عبروا عن حبكم الأبدي للحبيب وامنحوه أملاح المغطس هذه الغنية برائحة الجاوي والتونكا الرومانسية والحلوة.

تتوفر مجموعة عيد الحب من لَش في جميع متاجر لَش.



المصدر: qcomms