مجموعة العطور الملكية الجديدة ’أمير تو‘ من ’أجمل للعطور‘

تفخر "أجمل للعطور" -وهي علامة تجارية ذات إرث ممتد وتراث غنيّ وسبعة عقود من الخبرة في صناعة العطور المتميزة- بإطلاق عطره "أمير تو" الملكي الجديد بعد إطلاقها الناجح لمجموعة "أمير وان" في عام 2021.

ويتجلى تميز "مجموعة أجمل" في تجسيدها رحلة الاحتفال بالحياة المفعمة بالروائح العطرية المنبعثة من "أمير تو".

لذلك فقد صُممت "مجموعة أمير تو" الفاخرة خصيصاً لتضفي لمسات الرقي المطلق لأصحاب الذوق الراقي وتميزهم عن المألوف.

فلقد تم اختيار كل مكون من المكونات العطرية لمجموعة "أمير تو" الجديدة الراقية بعناية فائقة على يد كبير صانعي العطور في "أجمل للعطور"، وهو السيد/ محمد أمير الدين أجمل-الرئيس التنفيذي لشركة "أجمل للعطور" لتعكس كل نفحة عطرية من المستحضر العطري أمير الجديد في جوهرها الإتقان والخبرة والتميز في صناعة العطور الشرقية.

ويتميز المستحضر العطري "أمير تو" بمكوناته الغنية والفاخرة والمتميزة التي اختارها السيد/ محمد أمير الدين أجمل شخصياً لتمثل عبقاً يتوج رحلته الإبداعية.

صُممت كل قطرة من المستحضر العطري "أمير تو" ذي الجوهر الراقي لتمثل مهارة إبداعية في عالم العطور الشرقية بلمسة أجمل العود، بحيث تحتوي قمته العطرية على أريج الأزهار والروائح الحمضية المنعشة من أوراق الورد، وإبرة الراعي (مسك)، وجوزة الطيب، والزنجبيل، والفلفل. ويفوح من قلب العطر مزيجاً خشبياً عنبرياً من الكهرمان والسيبريول والباتشولي وخشب الكشمير.



وتتشكل قاعدته من الأريج الأساسي الكلاسيكي الذي تقدمه "أجمل للعطور" مفعماً بالبلسم والرائحة المسكية الممزوجة بالعود وبلسم الجرجون والروائح الذكية والمسك والعود.

تتميز مجموعة عطور "أمير" المفعمة بمكونات فاخرة، فهي مجموعة مميزة بالثراء والرفاهية والتميز؛ هذه الكلمات الثلاث هي جوهر صناعة العطر الفاخر، بحيث تروي كل قطرة من العطر الآسر في مجموعة عطور "أمير" أسطورة من الفخامة والرقي والإتقان. ويقول السيد/ عبد الله أجمل، نائب الرئيس التنفيذي، بشركة "أجمل للعطور" عن مستحضر عطر "أمير تو" الجديد الفاخر والغامض والمثير والآسر للحواس أنه يُجسد براعة العلامة التجارية لتراث ممتد من العطور الشرقية العتيقة.

يتوافر الآن عطر "أمير تو" -أحدث عروض العلامة التجارية "أجمل للعطور"- في جميع معارض "أجمل للعطور" وعبر الموقع الإلكتروني www.shop.ajmalperfume.com، حيث يمكنكم شرائه مقابل 630 درهماً إماراتياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لكل بخاخ عطر 50 مل. وستجدونه في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: yardstick-marketing