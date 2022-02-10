فندق دا أبوظبي إديشن..علاجات جديدة للعناية ببشرة الوجه

أعلن فندق دا أبوظبي إديشن، الذي يتميز بثقافة الضيافة الإماراتية الأصيلة، عن إطلاق أربعة علاجات جديدة ومميزة للعناية ببشرة الوجه هذا الشهر، متيحاً جلسات ترطيب البشرة وترميمها، وجلسات شد البشرة وزيادة إشراقها، وجلسات زيادة صفاء البشرة فورياً، وجلسات الترطيب وزيادة تألق البشرة.

إلى جانب عروض تشمل كل هذه العلاجات الفاخرة وتجمع بين الدفء والراحة والاسترخاء.

ويتيح المركز المرموق لرواده تجارب استثنائية مخصصة يجمع فيها أحدث الابتكارات في المجال مع التقاليد المحلية والخبرات الممتازة.

ويوفر قائمة علاج شاملة لبشرة الوجه ضمن ستة أجنحة تتميز بغرف تبديل الملابس الخاصة وجناح فاخر للأزواج.

المصدر: atteline