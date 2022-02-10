مجوهرات تانيشك تطرح تشكيلة خاصة بالفالانتاين

طرحت مجوهرات تانيشك تشكيلة خاصة للاحتفال بيوم الفالانتاين، تتميز بتصاميم جديدة مستوحاة من الزهور والقلوب، والزخارف الكلاسيكية الأخرى، التي تعبر عن مشاعر الحب، وتجسد المشاعر الرقيقة في هذه المناسبة الخاصة.

وُصممت كل قطعة من الذهب والماس في تشكيلة تانيشك والتي تعد من علامات المجوهرات الأكثر موثوقة في الهند، للتعبير بشكل جميل عن العاطفة التي تحملها لشخص مميز في حياتك.

وأعلنت تانيشك عن عرض لا يفوت للزبائن الذين يشترون مجوهرات بقيمة 5 آلاف درهم وما فوق من الآن وحتى 14 فبراير، يتيح لهم فرصة الفوز بإقامة فاخرة لمدة ليلتين في فندق تاج دبي الفخم في الخليج التجاري، أو الحصول على قسائم لتناول العشاء في مطعم بومباي براسيري الذي يقع في الفندق.

ويسري العرض في متاجر تانيشك في مينا بازار، ولولو هايبر ماركت البرشاء، ومتجر تانيشك في لا ميزون دو لوكس في دبي مول.

يضع هذا الزوج المذهل من الأقراط الذي يأتي على شكل قلب، تعريفاً جديداً للأناقة البسيطة، مع إطار ذهبي ولمسات من قطع الماس البراقة، التي تسحر الأنظار وتحوز على إعجاب من تحب.

لا شك أن إهداء هذه القلادة الفريدة المصنعة من الذهب واللؤلؤ، إعلان واضح للعاطفة الرقيقة التي تحملها لمن تحب.

سيروق للسيدة العصرية من جيل الألفية والسيدة التي تتمتع بروح الشباب، هذا الزوج الفريد من الأقراط المصنعة من الذهب والماس والذي يتميز بسهولة الارتداء.

وبمناسبة طرح التشكيلة الخاصة بيوم الفالانتاين، قالت فاندانا بهالا، رئيسة التسويق، قسم الأعمال التجارية، شركة تيتان المحدودة:

"يعتبر يوم الفالانتاين فرصة رائعة للتعبير عن المشاعر الدافئة، والاعتراف بالمكانة الخاصة التي تكنها لمن نحب. وقدمنا هذا العام تشكيلة متنوعة وغنية، تتصف بسهولة الارتداء ومصممة خصيصاً لمفاجأة وإسعاد الأشخاص المتميزين في حياتك. ويسرنا توجيه الدعوة لجميع عملاء تانيشك لزيارة متاجرنا للفوز بقلب من يحبون والحصول على الكثير من المفاجآت التي بانتظارهم هذا الأسبوع."

المصدر: theguildpr