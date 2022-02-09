استخدام تدرجات اللون الأزرق في الديكور المنزلي للحصول على التصميم المثالي

يتميّز اللون الأزرق بقدرته على إضفاء طابع من العمق والغنى والجاذبية، ولذلك يُنصح باستخدامه في الديكورات والتصميمات المنزلية، وهنالك العديد من الطرق لاستخدام هذا اللون الفريد في المنزل، إذ يمكن إضافته إلى ورق الجدران أو استخدامه في قطعٍ أساسية مثل الأريكة، أو من خلال الأقمشة والمواد المختلفة كالجلد مثلاً.

ويمكن لمحبي البساطة استخدامه في الإكسسوارات التي تزين منازلهم، مثل الوسائد والأغطية والمزهريات والسجاد وغيرها من الخيارات اللامتناهية لإضفاء لمسةٍ غنيةٍ ومميزة.

ويجب الانتباه عند الجمع بين تدرجات الأزرق وغيره من الألوان، واختيار ما ينسجم معه، مثل الأبيض الكلاسيكي والأحمر اللامع والبني الهادئ والأصفر الفاتح.

ويمكن إضافة هذا اللون في الأماكن التي تمنح مستخدميها شعوراً بالراحة.

وتقدم مفروشات الحذيفة، العلامة الإماراتية المتخصصة في الديكور الداخلي وتصميم المفروشات، مجموعة من القطع والإكسسوارات التي تتيح لعملائها فرصة إضافة هذا اللون الغني إلى ديكورات منازلهم بالطريقة الأمثل.

المصدر: atteline