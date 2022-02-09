دار Mizensir تكشف عن أحدث عطورها بعنوان Ambre Magique

كشفت دار Mizensir، علامة العطور التي تشتهر بالحرفية والتميز، عن إطلاق أحدث عطورها المخصصة للسيدات، تحت اسم Ambre Magique، في الأسواق الإماراتية اعتباراً من يوم 28 ديسمبر. وتم ابتكار العطر من مكونات غنية بعبق العنبر وبلمسة إبداعية تعكس إرث العلامة ورؤية مؤسسها ألبرتو موريلاس.

ويحتفي هذا العطر بمفهوم الثقة والحيوية الذي يوليه موريلاس اهتماماً خاصاً، حيث أبدع صانع العطور الموهوب مستحضراً مذهلاً يوحي بالجاذبية والحنين إلى الماضي، من خلال الاستعانة بنفحات العنبر التي لطالما ارتبط اسمها بعالم الأساطير القديمة وأراضي العجائب والقوى الغامضة.

ومن جهة أخرى، يقدّم العطر بفضل تركيبته الفريدة وصياغته المتقنة إيقاعات حسيّة تعتمد في جوهرها على خلاصة خشب دريم وود والبنزوين، لتتآلف المكونات فيما بينها ضمن تباين منسجم، خاصةً مع بقية العناصر مثل بوربون الفانيلا والمسك الذي يوجد في النفحات القاعدية للمستحضر.

كما يحمل العطر إحساساً مألوفاً لا يخلو من الفرادة، إذ يتميز بتركيبة مركّزة تستحضر الكثير من الروائح القديمة والقصص الكامنة وراءها.

ويتفرّد العطر الفاخر بمزيجٍ مميز تتلاقى فيه النفحات المشرقة مع اللمسات العاطفية وإحساس الخشب، حيث تضم تركيبته رائحة العنبر والكاشالوكس ليرسم مشهداً حالماً يعبق بالتفاصيل المرهفة.

كما يجمع عبير المندرين والهيل، لتتكشّف في النهاية رائحة دافئة من زهر البرتقال والورد البلغاري.

ويؤكّد موريلاس، صانع العطر ومؤسس العلامة، على التزامه الكامل برؤيته المتمثلة في عناصر الجودة والأناقة والمثالية، إذ قال عن نظرته الخاصة بابتكار عطر Ambre Magique:



"يُعدّ العنبر من أروع المكونات في صناعة العطور، فوجوده كفيل بإنعاش المخيّلة إلى أقصى مدى. وأنا شغوف بحضوره الدافئ ورائحته الحالمة التي تستحضر في داخلي على الفور مجموعةً ملهمةً من الصور والأحاسيس المحفّزة على الإبداع. ويُعدّ العنبر وسيلةً غنيةً للتعبير عن الشخصية عند تطبيقه على البشرة، ويمنح كل من يستنشق عبيره شعوراً غامراً بالسعادة. لذلك أردت بدوري أن أحكي روايتي الخاصة من خلال الجمع بين الفانيلا وخشب دريم وورد الذي أستعمله لأول مرة في تركيباتي العطرية، حيث يرقى هذا المكوّن إلى مستوى عائلته العطرية ليتماهى بمزيجٍ مثالي مع العنبر؛ مما أتاح في النهاية مزيجاً خيالياً بتأثيرات عطرية فورية".

نجحت علامة Mizensir منذ عام 2015 في توسيع محفظتها مع طرح خط عطور للرجال والسيدات يتضمن أكثر من 20 رائحة فريدة.

ودأب مؤسسها، ألبيرتو موريلاس، على إبداع حديقته السرية من الروائح وإنتاج المزيد من الابتكارات الشخصية من خلال استخدام أجود المواد الخام وتقنيات صناعة العطور التقليدية.

وتواصل الدار إرساء مكانتها الرائدة بين العديد من خبراء العطور في المنطقة، ويعود الفضل في ذلك إلى جودة منتجاتها من جهة، وإلى تشكيلة عطور العود الفاخرة ضمن المجموعة من جهة أخرى.

وتعتزم العلامة إطلاق عطر Ambre Magique يوم 28 ديسمبر ضمن جميع نقاط البيع الخاصة بها في الإمارات بسعر 1,435 درهم.

المصدر: atteline