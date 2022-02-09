استمتع بزمن الأجواء الملكية مع SWATCH

تكرّم Swatch النمط الشخصي المبهج لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث بإصدارها ساعة HOW MAJESTIC. التوقيت هو الأهم دوماً، ففي السادس من فبراير 2022، ستحتفل جلالة الملكة "أول ملكة بريطانية" باليوبيل البلاتيني، احتفاءً بمرور 70 عاماً من عمرها قضتها في خدمة الشعب البريطاني، والعوالم، ودول الكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية).

عبر سبعة عقود من الخدمة الاستثنائية، وحب الحيوانات - ولا سيّما كلاب الكورجي والخيول النبيلة، ومجموعة من القصور الضخمة عاشت الملكة بين جدرانها، فضلاً عن قدرتها على التأقلم مع متغيرات الزمن، تُعد صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية أيقونة في عالم الأزياء ورمزاً للثقافة الشعبية في جميع أنحاء العالم. تتميز خزانة ملابس جلالة الملكة بعناصر الزينة التي ارتدتها طوال فترة حكمها للبلاد والتي تحوي حقائب اليد السوداء، والأحذية الكلاسيكية ذات الكعب المنخفض ودبابيس الزينة الموروثة التي ارتدتها خلال جولاتها الملكية غير المعدودة، وحفلات الزفاف، والزيارات الرسمية، واللقاءات مع نخبة من أهم الشخصيات على مستوى العالم. إلا أن حبها للألوان الجريئة والقبعات الجذابة هو ما يجعلها دائماً واحدة من أكثر النساء تميزاً بين الجموع في العالم.

اشتهرت جلالتها بتوفيقها المثالي بين ألوان ملابسها والمناسبات التي تحضرها، حيث ترتدي الأخضر الداكن للخروج في جولة بالسيارة في الريف، والأصفر البراق للإشارة إلى حدث سعيد، بينما ترتدي الألوان الخريفية بالكامل وهي تأخذ كلابها الكورجي الملكية للتنزه في الحديقة، وغيرها الكثير من الألوان التي تختارها بعناية. تحتفل Swatch بهذا الحدث البارز، ألا وهو اليوبيل البلاتيني، بإصدارها ساعة HOW MAJESTIC التي تتميز بالألوان المرحة والمبهجة.

تُعد ساعة HOW MAJESTIC بنسخة الـGent من أكثر الساعات المبهجة التي تحتفي بأناقة جلالة الملكة وحضورها بفضل قرص التقويم الذي يغير لون ملابس الملكة في كل يوم، فأحياناً يكون الأصفر هو اللون السائد على ملابسها، ثم اللون الزهري، ثم الأرجواني، ثم الأزرق، وهكذا.

يحمل قرص الساعة الأبيض صورة لجلالة الملكة، مرتدية قبعة جذابة، ودبوس زينة، وحقيبة يد، وهي تقف بجوار أحد كلابها من فصيلة الكورجي المخلصين. وكي تضفي Swatch على الساعة لمسة من الفخامة الملكية، أضافت على الساعة تاجاً مطلياً باللون الذهبي أعلى شعار Swatch، وسبعين نقطة مطلية باللون الذهبي مشيرة إلى فترة حكم الملكة إليزابيث لمدة سبعين عاماً. كما تبرز العلبة والسوار الأبيض غير اللامع التأثير المعدني الذي يُضفي لمعاناً ملكياً على السوار.

ويحوي الإصدار، الذي يتميز بعبوة ملفوفة بشريط خاص ويحميها أحد حراس المملكة والملكة العظيمة، على مفاجأة مميزة وهي تاج فضي لامع.

من المقرر أن تتوفر مجموعة HOW MAJESTIC عبر الإنترنت وفي متاجر Swatch اعتباراً من 3 فبراير 2022.



المصدر: sevenmedia