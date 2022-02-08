تنسيق القلادات في طبقات متعددة أسلوب رائج هذا الموسم

يساعدنا وضع قلادة ناعمة مميزة في الحصول على إطلالة رائعة بمنتهى السرعة والسهولة، ولكن لماذا نكتفي بقلادة واحدة فقط؟ تنصح جاكي آيش أشهر مصممة للمجوهرات الفاخرة بتنسيق عدة طبقات من القلادات وإضافة السلاسل المميزة والمتنوعة من الفضة أو الذهب للحصول على إطلالة متألقة. وتتميز مجوهرات علامة Jacquie Aiche التي يتم تصميمها وتصنيعها يدوياً في استديو العلامة في لوس أنجلوس بباقة فريدة من الأحجار الكريمة والجريئة، من بينها التومالين الوردي والعقيق والألماس وغيرها الكثير. المصدر: atteline اقرأ أيضاً:

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