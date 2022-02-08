رد تاغ تطلق تشكيلة ربيع 2022 بالتعاون مع النجمة ميريام فارس

أعلنت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق تشكيلة ربيع 2022 الجديدة بالتعاون مع المغنية اللبنانية الشهيرة ميريام فارس.

وتستوحي المجموعة الجديدة إلهامها من الرغبة العميقة في خوض التجارب الجديدة. وتتميز قطع التشكيلة بالتصاميم والرسومات النابضة بالحيوية بإلهام من فصل الربيع ومن رغبة العملاء في اختبار تجارب جديدة في عالم الموضة واستكشاف خيارات تعكس الشخصية والحرية والتجدد. وتقدم تشكيلة رد تاغ المميزة قطعاً حصرية تناسب المرأة العصرية.

وتبرز ضمن التشكيلة الجديدة التصاميم الفضفاضة بقصاتٍ كلاسيكية والفساتين الطويلة والتنانير المزينة بنقشات إلى جانب السراويل الفضفاضة وذات قصات مستقيمة بتصاميم عصرية لإطلالة عملية وأنيقة. وتتنوع ألوان تشكيلة الربيع بين تدرجات الباستيل الهادئة والألوان الأكثر إشراقاً والتي تعكس أجواء الموسم وتتوفر ضمن مجموعة متناسقة من الأحذية والحقائب والإكسسوارات. وتلبي التشكيلة الجديدة مع الإكسسوارات المتماثلة المتطلبات العملية والعصرية للحياة اليومية والمناسبات الخاصة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال جيتندر أدفاني، رئيس قسم الأزياء لدى رد تاغ: "تم ابتكار تشكيلة الربيع من رد تاغ لتضفي شعوراً بالحرية والجرأة وتشجع العملاء على توسيع آفاقهم. وتمنح هذه التشكيلة إحساساً بالتفاؤل بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عامٍ من التحديات الاستثنائية. وتلهم التشكيلة الجديدة العملاء لاختبار التجارب الجديدة بثقةٍ أكبر وإطلالة جذابة مستوحاةٍ من الربيع."

وتستمد التشكيلة الجديدة مفهومها من الإطلالة المرحة والأنيقة للنجمة ميريام فارس. وتتميز المجموعة بقدرتها على تقديم متعة الاستكشاف عن طريق دمج وتنسيق القطع للحصول على إطلالة مثالية داخل المكتب أو خلال السهرات بفضل التنوع الكبير للتصاميم ضمن هذه المجموعة المتميزة.

وأضاف أدفاني: "تتمحور تشكيلة الربيع الأخيرة حول مواكبة التطورات الاجتماعية والثقافية في الشرق الأوسط، وتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء من خلال تصميم عروضنا بما يتناسب معها. وتوفر تشكيلة الربيع مساحةً كافية للإبداع والابتكار والتجربة. كما نحرص خلال ابتكار كافة تشكيلات هذا العام على بذل جهود إضافية تضمن تلبية تطلعات العملاء".

وفي إطار حرصها على منح عملائها تجارب استثنائية، أطلقت رد تاغ مؤخراً مجموعة من المزايا والخدمات مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة خبيرة الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. وتقدم علامة رد تاغ خدمة التسوق عن طريق الواتساب خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع حضورها على منصات التجارة الإلكترونية في السعودية. إلى جانب مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو، لضمان تعزيز مكانة رد تاغ الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية. وتكريماً لهذه الجهود، فازت رد تاغ مؤخراً بجائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام.

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المصدر: yourwordsmiths.com

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