علامة GANT تطلق تشكيلتها الجديدة من الأزياء لموسم ربيع وصيف 2022

كشفت GANT، العلامة الأمريكية الرائدة لأسلوب الحياة العصرية، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة من الأزياء لموسم ربيع وصيف 2022 خلال شهر فبراير ضمن جميع متاجرها في المنطقة، وتستوحي العلامة تصاميمها من موضة البريبي التي اشتهرت بها منذ سبعة عقود، وتستقطب من خلال تصاميمها العملية والمريحة عشّاق الجرأة ومحبي السفر والترحال.

وتستمد العلامة إلهامها من الحياة الساحلية والتراث البحري، حيث تجمع التشكيلة الجديدة بين الأزياء الكلاسيكية البحرية مع اللمسات البوهيمية المرهفة والتصاميم القديمة مثل سراويل الجينز الواسعة، والقطع الجلدية باللون البني الفاتح، والسترات المصنوعة من جلد الغزال إلى جانب الملابس الرياضية المميزة بتقليمات بريتون والنقشات المخططة وتقليمات البريبي، والسراويل القصيرة، وياقات قمصان البولو والأزرار الذهبية، والتنانير المزودة بالثنيات للسيدات. إلى جانب الرسومات البحرية الرائعة التي تزين المجموعة مع تفاصيل كثيرة مستوحاة من حياة البحّارة مثل الحبال والمجاذيف ونقشات الترتان وطبعات الشراع ورسومات القوارب.

وتتميز التشكيلة بالطابع المستوحى من أزياء السبعينيات من القرن الماضي، مع تغيّر طفيف بالتصاميم، فعلى الرغم من التركيز على الملابس الفضفاضة والمريحة، هناك عودةٌ إلى التصاميم الضيقة والقصات التي تظهر تفاصيل الجسم وتجديد لتصاميم تشكيلة روف ويذر المصغّرة المستوحاة من الحياة البحرية.

وتطغى تدرجات الألوان البحرية على تشكيلة ربيع وصيف 2022. وتشمل الألوان الأساسية الأزرق والأبيض والكريمي، واللونين البيج والبني مع لمسات من اللون الأخضر الكلاسيكي والأحمر الفاتح والأصفر الفاقع وتدرجات البريبي مثل الوردي والفيروزي. كما تضفي تدرجات سراويل الجينز الكاحتة لمسة كلاسيكية على التشكيلة.

وتركّز التشكيلة على القطع الأساسية التي تتزين بتفاصيل بسيطة تمنحها العصرية والجرأة والأناقة. وتضم التشكيلة مجموعة مصغّرة من قماش جيرسي تحمل اسم ايكون جي اسينشالز وتتميز بشعار العلامة الصغير الذي تمت حياكته على الصدر. وتأتي المجموعة المصغّرة بتصاميم عصرية للسيدات والرجال بإلهام من موضة أقمشة جيرسي الشهيرة.

يتمحور إرث علامة GANT حول موضة الساحل الشرقي الأمريكي منذ انطلاقها في مدينة نيو هافن بكونيتيكت عام 1949، حيث تحافظ العلامة على شغفها بجمال وتقاليد الطبيعة الأمريكية من خليج كيب كود الساحر إلى الأجواء الخريفية النابضة بالحياة في غابات الشمال الشرقي.

تتوفر تشكيلة GANT لموسم ربيع وصيف 2022 في المتاجر وعبر الموقع الإلكتروني اعتباراً من شهر فبراير 2022.



المصدر: atteline