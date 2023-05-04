المفوضية الأوروبية تُخصص 500 مليون يورو وإجراءات جديدة لتعزيز صناعة الذخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 08:23 مساءً - اعتمدت المفوضية الأوروبية قانون دعم إنتاج الذخيرة (ASAP) كاستجابة للمسار الثالث من خطة وافق عليها المجلس الأوروبى فى 20 مارس الماضى لتسليم الذخيرة والصواريخ على وجه السرعة إلى أوكرانيا ومساعدة الدول الأعضاء على إعادة تعبئة مخزوناتها، وبموجب ذلك سيتم تخصيص 500 مليون يورو بجانب إجراءات أخرى لتعزيز صناعة الذخيرة والصواريخ داخل الدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية - فى بيان صحفي -"أن إدخال تدابير هادفة في هذا الملف، بما في ذلك التمويل الجيد، سيهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي ومعالجة النقص الحالى فى الذخيرة والصواريخ ومكوناتها وعلى وجه الخصوص، سيعزز الأمر استجابة وقدرة صناعة الدفاع في الاتحاد لضمان توفير الذخيرة والصواريخ في الوقت المناسب فى أوروبا".

وأضاف البيان:" أنه في ضوء عودة الصراع الشديد في أوروبا، فإن توفر كميات كافية من هذه المنتجات في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لأمننا ولجهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا، وتتضمن اللائحة الجديدة تفعيل أداة للدعم المالى لتعزيز قدرات الاتحاد على الإنتاج الصناعي للمنتجات الدفاعية ذات الصلة وفرض آلية لرسم خريطة ورصد وتوقع وجود الاختناقات في سلاسل التوريد بشكل أفضل. وأخيرًا استحداث إطار تنظيمي مؤقت لمعالجة نقص إمدادات الذخيرة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين- تعليقًا على ذلك:" أوكرانيا تقاوم ببطولة العمليات الروسية ونحن نلتزم بوعدنا بدعم أوكرانيا وشعبها طالما يتطلب الأمر ذلك، لكن جنود أوكرانيا يحتاجون إلى معدات عسكرية كافية للدفاع عن بلادهم. تعمل أوروبا على تكثيف دعمها على ثلاثة مسارات. أولاً، تقدم الدول الأعضاء ذخيرة إضافية من مخزوناتها الحالية، بدعم من مرفق السلام الأوروبي الجديد بقيمة مليار يورو. ثانيًا، سنقوم مع الدول الأعضاء بشراء المزيد من الذخيرة بشكل مشترك لأوكرانيا - ونوفر مليار يورو إضافي لذلك. واليوم، نحن ننفذ المسار الثالث الخاص بتكثيف وتسريع الإنتاج الصناعي الدفاعي للذخيرة في أوروبا".