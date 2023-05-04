جامعة أردنية : "سوء تفاهم" بين طالبين أدى إلى فصل 42 طالبا بشكل نهائي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- وصف رئيس الجامعة الهاشمية فواز عبد الحق، الأربعاء، المشاجرة التي حدثت في الجامعة ناتجة عن "سوء تفاهم" بين طالبين أدت إلى فصل 42 طالبا بشكل نهائي.

وأوضح عبد الحق : "الذي حصل مؤخرا ... سوء تفاهم بين طالبين"، مشيرا إلى اتفاق وتصالح بينهما ووقعا على تعهد وغادرا، لكن ذلك لم ينه المشكلة.

وتابع أنه في اليوم التالي حدث احتكاك على بوابة للجامعة، لافتا النظر إلى استدعاء الجهات الأمنية التي انتشرت على البوابات الخارجية لكف ومنع الحدث.

وتدخلت فرق في مديرية الأمن العام وفرقت بين الطلبة و"لم يحصل تناوش إطلاقا وكانوا خارج حدود الجامعة وكان جزء منهم داخل الجامعة واستطاع الأمن أن يجمع 31 طالبا من طلبة الجامعة الذين انخرطوا في المشكلة ونقلوا إلى المحافظة ووضعوا في السجن 4 أيام" بحسب ما ذكر عبد الحق ، وفق المملكة .

وقال: "بدأت (الخميس الماضي) بجمع معلومات ومن الكاميرات والمشاهدات والأمن الجامعي و(التقرير الأمني) ووصل العدد إلى 42 وعملت على فلترة الأسماء، وتم إعطاءهم عقوبة الفصل النهائي".