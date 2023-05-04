مقتل 7 معلمين على الأقل إثر إطلاق نار على مدرسة شمال غربى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 06:29 مساءً - قتل سبعة معلمين على الأقل فى هجوم بالرصاص فى مدرسة شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة المحلية إن مسلحا مجهولا أطلق النار على المعلمين فى صالة المعلمين فى مدرسة الثانوية فى منطقة باراتشينار القبلية.

يذكرأن، قال مسئولان أمنيان فى باكستان، الجمعة الماضى، إن مسلحين فى شمال غرب البلاد، فجروا عبوة ناسفة خلال استهدافهم لمعسكر مؤقت للجيش بالصواريخ والأسلحة، مما أدى إلى سقوط 3 جنود على الأقل، لكن لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتى الهجوم بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة على مسلحين عقب تجدد الهجمات في الأشهر الماضية، مثل تفجير بمسجد في فبراير أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال تقرير، أعدته إحدى وكالات المخابرات الباكستانية واطلعت عليه رويترز، إن جماعة مسلحة جديدة غير معروفة تسمى حركة الجهاد الباكستانية متورطة في الهجوم.