واشنطن توجه تحذيرا لرعاياها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال موقع السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا على الإنترنت فى بيان: "فى ضوء التصعيد الأخير فى الضربات فى أنحاء أوكرانيا والخطاب التحريضى من موسكو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين من استمرار التهديد المتزايد بالهجمات الصاروخية، بما فى ذلك فى مدينة كييف ومقاطعة كييف".

كما تحث البعثة الدبلوماسية المواطنين الأمريكيين، على وجه الخصوص، على عدم تجاهل تنبيهات الغارات الجوية، والاختباء بشكل مناسب، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية فى 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابى على جسر القرم، الذى نفذته المخابرات الأوكرانية.

وتقوم القوات المسلحة الروسية، بشن ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات منذ ذلك الحين، ويتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية فى المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا فى جميع أنحاء البلاد.