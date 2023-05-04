العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي حول الفائدة

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تهبط وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي حول الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 12:26 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية تداولات الخميس، بعد أن تلقى المستثمرون إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سياسة التشديد النقدي، مع ترقب قرار المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال اليوم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين خمسة بالمئة و5.25 بالمئة مثلما كان متوقعا، لكنه تراجع عن بيانه بأنه "يتوقع" الحاجة إلى مزيد من الزيادات.

ومع ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن من السابق لأوانه القول أن دورة رفع سعر الفائدة قد انتهت.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بمقدار 0.8 بالمئة، بقيادة أسهم شركات السيارات التي انخفضت 2.3 بالمئة.

وكان مؤشر أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد، إذ ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة.

وتتركز كل الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة والمقرر إعلانه الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، إذ من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى، ولكن ليس من المستبعد إعلان زيادة أكبر، وسط المعاناة من التضخم المستمر.

وقفز سهم شركة "شل بي.إل.سي" بنسبة 2.4 بالمئة، مع تسجيل أرباح تتجاوز التوقعات على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الأول بشكل طفيف عن الربع السابق مع تباطؤ أسعار الطاقة.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بانخفاض سهم نوفو نوردسك الدنمركية بنسبة 4.8 بالمئة بعد أن قالت إنها ستقلل المعروض من جرعات تدخل في عقار "ويجوفي" لعلاج السمنة في الولايات المتحدة بسبب زيادة الطلب.