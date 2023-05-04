زيلينسكى يصل هولندا فى زيارة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إلى هولندا، مساء أمس الأربعاء، فى زيارة مفاجئة، من المُقرر أن يزور المحكمة الجنائية الدولية خلالها، حسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ووصل الرئيس الأوكرانى، الذى يجرى أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال فى هليسنكى، ومن المُقرر أن يزور اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية التى تتخذ لاهاى مقرًا، إذ أصدرت المحكمة فى مارس الماضى، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.

ونشرت الوكالة الهولندية، صورًا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية، رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكرانى، ومن المُتوقع أن يلقى زيلينسكى خطابًا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

ونقلت الوكالة عن مصادر، أنه من المُقرر كذلك، أن يلتقى الرئيس الأوكرانى مع نواب هولنديين، إضافة إلى لقاء مع مارك روته، رئيس الوزراء الهولندى.

وتدعم هولندا أوكرانيا منذ بداية الحرب فى فبراير 2022، وأعلنت الشهر الماضى أنها ستشترى بمبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك 14 دبابة ليوبارد 2 من أجل منحها لكييف التى تطالب بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وأكد زيلينسكى الأربعاء، خلال زيارة مفاجئة لفنلندا أن هذه السنة ستكون "حاسمة"، وجدد مُطالبته بأسلحة ثقيلة.