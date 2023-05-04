العالم اليوم - حفل التتويج.. أهم الأحداث المرتبطة بملوك بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر حفل التتويج.. أهم الأحداث المرتبطة بملوك بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 11:16 صباحاً - نظام ملكي يتميز عن غيره في تتويج ملوكه وملكاته، فرموز التاريخ فيه تمتزج بمراحل مثيرة للاهتمام، هو نظام المملكة المتحدة، فلكل شخصية اعتلت العرش في بريطانيا مواقف ولحظات تختص بها.