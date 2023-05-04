العالم اليوم - رونالدو "العالمي" يكذب رحيله عن النصر باللغة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 11:16 صباحاً - رد النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو على الشائعات التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن نادي النصر السعودي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، بتغريدة مثيرة باللغة العربية في حسابه على تويتر.

فقد غرد رونالدو في حسابه على تويتر بصورة أثناء التدريبات أرفقها بكلمتين باللغة العربية قال فيها "أنا عالمي".

الجدير بالذكر أن لقب فريق النصر السعودي هو "العالمي".

ولقيت تغريدة رونالدو "العالمي" تفاعلا كبير من متابعي فريق النصر، وطالبوه بالبقاء مع النادي لحصد البطولات.

وكانت شائعات رحيل رونالدو عن النصر طفت في الأيام الأخيرة، إثر خسارة الفريق عدة مباريات ونشر صور لرونالدو وهو يتملكه الغضب.

وربط متابعون غضب رونالدو بفكرة الرحيل عن النصر بزعم أن الفريق لم يحقق طموحاته في الاقتراب من الألقاب.

غير أن التغريدة الأخيرة وبالعربية جاءت تكذيبا لشائعات الرحيل.

وتأتي التغريدة في وقت مناسب أيضا بالنسبة لفريق النصر السعودي، إذ تعرض فريق الاتحاد، متصدر البطولة السعودية لخسارة مفاجئة، ليمنح الأمل للنصر بتقليص الفارق.

فقد سجل الاتحاد، أمس الأربعاء، خسارته الأولى بعد 6 انتصارات متتالية.

وجاءت الخسارة أمام فريق التعاون بهدف مقابل هدفين، الأمر الذي اشتعل التنافس في المراحل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، خصوصاً مع فوز الشباب على الفتح 1-0.

وتجمّد رصيد الاتحاد، الطامح للقب أول منذ 2009، عند 59 نقطة من 25 مباراة، مقابل 56 لفريق رونالدو، أي النصر، فيما دخل الشباب مجدداً على خط المنافسة برفع رصيده إلى 53 نقطة، قبل 5 مراحل على نهاية الدوري.

ويُدين التعاون، خامس الترتيب الذي حقق فوزه الأول في 6 مباريات، إلى فهد الرشيدي الذي منحه التقدم 2-0 في الدقيقتين 17 و67، قبل أن يقلّص الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله الفارق للعميد (77) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وهذه الخسارة الثانية فقط للاتحاد هذا الموسم، بعد الأولى ضد الهلال 0-1 في 5 يناير الماضي.

وكان الشباب من المستفيدين بعد فوزه على الفتح 1-0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، بهدف الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيغا من ركلة حرّة (53).

وحقق ضمك الثامن فوزه الأول في 4 مباريات على مضيفه الوحدة الثالث عشر 2-0 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بهدفي الجزائريين هلال سوداني (65) وفاروق شافعي (90+1).

وتنطلق المرحلة 26 الإثنين المقبل، فيلعب الاتحاد مع ضيفه أبها العاشر، النصر مع ضيفه الخليج الرابع عشر ويحل الشباب على الاتفاق التاسع.