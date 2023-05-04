استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر فلسطينية، صباح الخميس، إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل، استشهدوا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، للبلدة القديمة فى مُحافظة "نابلس"، الواقعة فى شمال الضفة الغربية المحتلة.





وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة فى وقت سابق صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، بعد تصدى مقاومين فلسطينيين لها. وحاصرت القوات منزلا فى البلدة، وورد أنه جرى استخدام القذائف ضد المنزل.

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